Ecran tactile : la liste des modèles qui vous "distrairont" le moins

Manipuler la navigation, modifier les paramètres de la climatisation, et même le simple fait d'augmenter le volume sonore : avec les écrans tactiles, des actions très basiques peuvent devenir très compliquées. Au Royaume-Uni, un gros comparatif sur une vingtaine de véhicules récents a été réalisé pour dresser un classement des meilleurs et des pires systèmes d'infotainment en matière de "mobilisation" du conducteur.

Plus le système est complexe, peu ergonomique ou lent, plus la distraction au volant est grande. Pour chaque véhicule, deux conducteurs sont mobilisés afin d'affiner les résultats et d'écarter l'influence d'une seule personne. Augmenter la température, la ventilation, rentrer une navigation d'une trentaine de kilomètres, zoomer sur la carte, annuler le guidage, atteindre une radio spécifique... la procédure a permis de tester tout un tas de cas de figure, avec une note sur 30. Plus elle est élevée, meilleure est l'auto, et plus la distraction est faible.

1. BMW 3-Series avec le Live Cockpit Professional (28/30)

2. Mercedes CLA avec l'écran 10.25 pouces (27/30)

3. Porsche Panamera avec le Connect Plus et PCM (27/30)

4. Audi Q3 Sportback avec le Virtual Cockpit Plus (26/30)

5. Mazda 3 avec le Mazda Connect (25/30)

6. VW Passat avec le Composition Media System (24/30)

7. Ford Fiesta avec le Sync 3 et FordPass Connect (23/30)

8. Hyundai Ioniq avec l'écran 10.25-inch pouces et Bluelink (22/30)

9. Vauxhall Corsa avec l'écran 10 pouces Multimedia Navi Pro (22/30)

10. Skoda Kamiq avec l'écran 9.2 pouces (21/30)

11. Jaguar XE avec écran 10 pouces Touch Pro Duo system (21/30)

12. Volvo S60 avec Sensus (20/30)

13. Toyota Corolla avec Touch 2 media system (20/30)

14. Nissan Juke avec Nissan Connect (19/30)

15. Honda CR-V avec écran 7 pouces et Honda Connect (18/30)

16. Lexus RX avec écran 12.3 pouces (18/30)

17. Peugeot 508 SW avec écran 10.0 pouces et Connected 3D Navigation (17/30)

18. Skoda Citigo-e iV avec écran couleur (16/30)

19. Fiat 500X avec écran 7.0 pouces et Uconnect Live (14/30)

20. MG ZS avec écran 8.0 pouces (12/30)

Notez une chose étonnante : la Peugeot 508 est très mal classée, alors que la Vauxhall Corsa, qui partage pourtant le même système embarqué (en tout cas sur les bases), est nettement mieux positionnée.