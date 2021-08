Elon Musk met la pression pour lancer l'usine Tesla allemande

"La grande foire et la visite de la Gigafactory de Berlin-Brandebourg pour le 9 octobre", annonce déjà Elon Musk sur son compte Twitter, après s'être à nouveau rendu dans la région de Berlin pour aller rencontrer les autorités allemandes sur l'avancement de la première grande usine Tesla d'Europe.

Pourtant, selon nos confrères de la presse allemande, ce n'est pas encore gagné. Les retards accumulés (l'usine devait ouvrir au début de l'été pour produire des Model Y et Model 3) pour cause de défauts administratifs et de problèmes d'ordre écologique ont certainement agacé l'exigeant Elon Musk, qui espère que cette fois, c'est la bonne.

Le gouvernement fédéral du Brandebourg est, lui, nettement plus prudent. "Une date précise pour la décision sur la demande ne peut donc pas être donnée à ce stade", a-t-il confirmé par la voie officielle après les déclarations d'Elon Musk, alors que le permis de construire définitif n'est toujours pas accordé.

Le PDG de Tesla ne s'est pas non plus fait des amis en Allemagne en ayant pointé du doigt le rôle de Renesas, un fabricant japonais de semi-conducteurs, mais surtout Bosch, qui sont les fournisseurs les plus "problématiques" en ces temps de pénurie.