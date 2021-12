Elon Musk pourrait-il démissionner ?

L'histoire de Tesla, SpaceX ou encore The Boring Company sont indissociables d'Elon Musk. A tel point que l'on aurait du mal à imaginer ces entreprises fonctionner et surtout performer comme elles le font actuellement sans leur PDG phare. Elon Musk, c'est Tesla, et Tesla, c'est Elon Musk : les deux "marques" sont presque indivisibles.

Pourtant, l'homme d'affaires qui a fêté ses 50 ans en 2021 et qui est probablement à la limite constante du burn-out a fait une drôle d'annonce sur son compte Twitter, en demandant à son public s'il ne devrait pas quitter toutes ses fonctions et "devenir influenceur". Evidemment, avec Elon Musk, il est toujours difficile de dire s'il s'agit de premier ou second degré. La blague est un peu grosse, mais avec l'intéressé, qui sait...

En attendant, Elon Musk a vendu hier pour près d'un milliard de dollars d'actions Tesla, comme l'a enregistré la SEC, le gendarme américain de la Bourse. En janvier dernier, Elon Musk avait expliqué qu'il serait bien "d'avoir un peu plus de temps libre à disposition, plutôt que de travailler jour et nuit, du réveil au coucher, sept jours par semaine".