Elon Musk profite d'un grave accident pour vanter la solidité du Tesla Cybertruck

Le 2 novembre dernier dans l'après-midi, un Tesla Cybertruck frappe une statue dans les rues de Mexico au point de finir pulvérisé. Les images sont pour le moins impressionnantes : le pick-up électrique fait peine à voir avec une carrosserie totalement broyée et des trains roulants arrachés. Tous les occupants sont vivants. Il n'en faut pas plus pour motiver Elon Musk à laisser un commentaire élogieux sur sa voiture. Était-ce une bonne idée ? Internet pense que non.

Via son compte X, l'entrepreneur déclare avec enthousiasme que le Tesla Cybertruck est plus solide qu'un sac de clous. Il est vrai que le résultat traduit un choc d'une violence incroyable. Voir tous les occupants vivants relève du miracle. Mais le patron oublie un détail qui lui vaut au final des remarques négatives.

Une femme hospitalisée dans un état critique

Après l'accident, une femme est effectivement partie tout droit à l'hôpital dans un état critique. Les internautes réagissent immédiatement à la publication d'Elon Musk : comment peut-on oser promouvoir sa voiture alors que quelqu'un vient de subir un accident horrible à son volant ? Le mal est fait. Le bad buzz prend de l'ampleur.

Un niveau de sécurité pas encore vérifié

Pour ne rien arranger, le message publié sur X par le manager a fait ressurgir quelques informations importantes à propos de la sécurité du Tesla Cybertruck. L'organisme américain chargé de réaliser les crash-tests des voitures n'a pas encore mis à l'épreuve le véhicule à benne survolté. Et de ce côté-là, de nombreux experts avancent que des résultats décevants sont attendus.