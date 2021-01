En 2020, une voiture vendue sur cinq était hybride ou électrique

Sans surprise, les ventes de voitures neuves ont fortement plongé en 2020. Au point que le marché est tombé à son niveau de 1975, avec 1,65 million de véhicules immatriculés, contre 2,2 millions en 2019. Mais dans ce contexte particulier, il y a tout de même eu un record de ventes pour les véhicules électrifiés.

Record est d'ailleurs un euphémisme tant leur part de marché a explosé l'année dernière. Au cumul, électriques et hybrides ont représenté 21,5 % des ventes, contre 7,6 % en 2019. Le triple ! Une voiture vendue sur cinq était donc électrifiée.

Et le boom des immatriculations concerne les deux types de motorisations. Les voitures 100 % électriques ont notamment dépassé le cap symbolique des 100 000 ventes dans l'année. Au total, ce sont 110 912 électriques qui ont été immatriculées, pour une part de marché de 6,7 %. En 2019, c'était 42 764 ventes et 1,9 % !

Plusieurs explications à cela. D'abord, il y a une offre en constante progression, avec notamment l'arrivée des Peugeot e-208 et e-2008, Honda e ou Volkswagen ID.3. De plus, les ventes ont été boostées par l'augmentation du bonus maximal en juin (de 6 000 à 7 000 €) et la mise en place d'une prime à la casse plus généreuse au cours de l'été. Enfin, et plus simplement, il ne faut pas négliger l'effet d'une clientèle qui se laisse plus facilement convaincre par ce type de moteur.

La reine des ventes reste évidemment la Renault Zoé, qui a carrément réussi à intégrer le top 10 du classement général ! La citadine du Losange a fini 9e, avec 37 409 ventes. On note aussi la belle performance de la Tesla Model 3 qui, avec 6 477 exemplaires, se vend mieux que la BMW Série 3 !

Côté hybrides, le marché est porté par Toyota, avec la forme surprenante de la Corolla, qui a dépassé le SUV C-HR. Il y a aussi eu l'arrivée de Renault sur le marché avec la Clio E-Tech. Il faut toutefois noter que les ventes d'hybrides prennent aussi en compte les micro-hybrides, avec des systèmes simplifiés (alterno-démarreur).

Avec 2020, il y aura aussi un avant et un après pour les hybrides rechargeables, qui sont sorties de la marginalité. Leur part de marché est passée de 0,8 à 4,5 %, leurs ventes de 18 592 à 74 587 exemplaires. Renault a lancé deux plug-in en 2020, les Captur et Mégane, tandis que PSA a enfin commencé la livraison de ses modèles rechargeables (DS7 Crossback, 3008, 508, C5 Aircross, Grandland X). Les ventes ont aussi été aidées par l'arrivée en juin d'un bonus de 2 000 €.

Si 2020 a été une année spéciale, on retiendra d'elle qu'elle a marqué un tournant pour les ventes de véhicules électrifiés.