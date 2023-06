En 2022, la mortalité routière est revenue au niveau d'avant covid-19

On a vu de fortes variations des données sur la mortalité routière et les accidents de la circulation au cours des années 2020 et 2021 et pour cause, ces deux années-là ont été marquées par des périodes de restrictions de la circulation et des déplacements liés à la crise du coronavirus. Sans surprise, les chiffres de la mortalité routière sont remontés en 2022, phénomène logique puisque ces restrictions de la circulation ont alors totalement disparu et les déplacements de tous types sont revenus à un niveau normal. Les chiffres définitifs fournis par la sécurité routière pour 2022 sont tout de même moins mauvais que ceux initialement publiés en début d’année, avec 3 267 personnes tuées sur les routes de France métropolitaine soit une très légère hausse de 0,7% par rapport à 2019.

Dans le détail, on note d’abord qu’il y a eu moins de blessés et de blessés graves en 2022 par rapport à la dernière année avant covid-19. On compte en effet 236 834 blessés de toutes gravités (-0,9%) et 15 956 blessés graves (-1,8%). Le nombre d’automobilistes morts est en recul plus important avec 1 565 tués (-4% par rapport à 2019). Les automobilistes ne comptent plus que pour 48% des morts sur la route. Il y a aussi moins d’utilisateurs de deux roues motorisés morts, avec 31 tués de moins par rapport à 2019.

Des hausses du nombre de morts chez les cyclistes et les piétons

Alors, d’où vient la légère hausse de 0,7% du nombre de morts en 2022 par rapport à 2019 ? Des autres utilisateurs de la route. La hausse du nombre de cyclistes morts en 2022 est en effet de 31% par rapport à 2019. Elle a même augmenté de 44% hors agglomérations. On compte également 35 personnes tuées aux commandes de trottinettes et autres engins de déplacement personnels (EDPm), en comparaison des 10 personnes tuées en 2019. Et une hausse de 5% du nombre de piétons tués par rapport à 2019.

En résumé, il y a donc moins de morts chez les automobilistes et les utilisateurs de deux roues, mais davantage chez ceux qui optent pour des outils de transport non motorisés. Probablement aussi parce que le nombre de ces derniers a augmenté par rapport à 2019 ?