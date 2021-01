En Allemagne comme en France, plus de la moitié des automobilistes ne veulent pas de voiture électrique

L'étude 2020 des mobilités de Continental, un équipementier fortement impliqué dans la voiture électrique, montre qu'il existe toujours un décalage énorme entre l'espace médiatique occupé par la voiture électrique, et les intentions réelles d'achat de la majorité des automobilistes.

En effet, 59 % des sondés "excluent les voitures électriques pour leur propre usage", ce qui est un avis très tranché et plus franc. Mais pas forcément en décalage avec le reste des pays développés : cette valeur atteint 57 % en France, 50 % aux Etats-Unis et 46 % au Japon, qui est pourtant un pays traditionnellement porté sur les nouvelles technologies. Seule la Chine donne des résultats différents avec une vraie acceptation de la voiture électrique, envisageable pour le plus grand nombre au quotidien.

Les arguments en défaveur de la voiture électrique diffèrent toutefois selon les pays : en Allemagne, c’est principalement le manque de bornes de recharge et le problème persistant de l'autonomie, tandis qu'en France, le sujet de préoccupation principal est le prix des véhicules électriques.

Mais ce n'est pas tout : en Allemagne, un tiers des personnes sondées affirment qu'une voiture électrique est "hors de question" pour elles car elles doutent que la technologie soit vraiment respectueuse de l'environnement". En France, ce sont un quart des interrogés qui pensent cela.

Il est toutefois bon de noter une chose : "l'acceptation" de la voiture électrique progresse dans tous les pays, et assez fortement... sauf en France, où elle ne gagne que 3 % en 8 ans, et au Japon (1 %). Dans tous les autres pays (Chine, Allemagne, Etats-Unis), cette valeur a progressé à deux chiffres.