Le Technischer Überwachungsverein (TUV) est l’organisme responsable de la sécurité des véhicules circulant en Allemagne. Toutes les automobiles doivent passer là-bas un test équivalent à notre contrôle technique français avant les trois premières années d’existence, puis tous les deux ans. Réputé plus difficile à passer que le nôtre (en moyenne, une voiture sur cinq y échoue), ce test permet aussi à l’organisme de lister les véhicules jugés le plus souvent « aptes » à la circulation et ceux régulièrement recalés.

Alors que les Honda Jazz, Porsche 911 et autres Audi Q2 font office de référence d’après ces données, les modèles des gammes de Tesla et de Dacia sont le plus souvent recalés selon la même source qui vient de dévoiler ses derniers résultats pour l'année 2024. Pour les véhicules âgés de moins de trois ans, c’est la Tesla Model 3 qui rate le plus souvent le test avec un taux d’échec de 14,2% devant la Ford Mondeo (13,2%) et la Skoda Scala (11,8%). La Tesla Model 3 est aussi le plus mauvais véhicule pour les autos âgées de 4 à 5 ans (19,7% d’échec) alors que sur les tranches 6-7 ans, 8-9 ans et 11-11 ans (quand la Model 3 n’existait pas encore), c’est le Dacia Dokker qui se distingue de la pire des façons possibles juste devant le Duster et la Sandero. Chez les autos de la tranche 12-13 ans, enfin, c’est la Renault Twingo qui arrive dernière devant la Dacia Logan et la Renault Clio.

Pour ces véhicules les plus anciens (et moins chers), on peut cependant imaginer que les propriétaires sont moins enclins à effectuer un entretien dans les règles de l'art (peut-être aussi pour des raisons budgétaires). La seule fiabilité intrinsèque des autos ne suffit probablement pas à expliquer ces chiffres.

La voiture électrique moderne la plus fiable est la Volkswagen e-Golf

D’après le TUV, la voiture électrique moderne la plus fiable (âgée de trois ans au maximum) est la Volkswagen e-Golf avec un taux d’échec de 3,4% devant le Hyundai Kona Electric et la Mini Cooper SE.

Pour la Tesla Model 3, se sont majoritairement des problèmes de trains roulants, d’état des freins et de soucis relatifs à l’éclairage qui empêchent la réussite du test. Le TUV déclare au sujet des voitures électriques qu’ils sont en moyenne t « ni meilleurs ni pires » que les modèles thermiques d’après ses données.