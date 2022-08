En Belgique, des SUV rayés dans la rue pour "avertir sur le climat"

Le SUV devient de plus en plus régulièrement la cible des écologistes militants. La prolifération extraordinaire de ce genre de carrosserie partout dans le monde depuis des décennies a été montrée du doigt par des associations il y a déjà plusieurs années. On lui reproche de contribuer à augmenter les émissions de CO2 dans le monde, lui qui consomme davantage qu'une berline classique à cause de son Cx moins favorable et de sa masse plus élevée. De là à s'en prendre physiquement aux SUV garés dans la rue, il y a un pas que certains activistes ont franchi depuis longtemps. Les actions de dégonflage des pneus se multiplient dans certaines villes d'Europe et en Belgique, des automobilistes viennent d'avoir une bien mauvaise surprise.

Les faits se sont produits dans la commune de Watermael-Boitsfort en ce début de semaine. En revenant à leur voiture, une dizaine d'automobilistes ont découvert des inscriptions gravées dans la peinture de leur carrosserie. Une image prise par l'une des victimes montre un message écrit juste au-dessus de la poignée de la portière conducteur : « SUV climaticide », accusant ce genre de véhicule de nuire à la planète. Le mouvement anglais « The Tyre Extinguishers », auteur de plusieurs actions de dégonflage des pneus de SUV outre-Manche, a célébré ces actes de dégradation en Belgique sur son compte Twitter.

Des actions de plus en plus violentes

Bref, le SUV cristallise de plus en plus la haine des militants les plus violents. Si l'on peut naturellement se questionner sur la pertinence de choisir systématique ce genre de véhicule par rapport à d'autres catégories de modèles, ces pratiques commencent à devenir inquiétantes.