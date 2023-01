En Chine, la fête est finie pour les marques étrangères

Pendant plusieurs années, les marques automobiles ont vu dans le premier marché mondial, une énorme opportunité. Si les premiers temps ont été porteurs avec toutefois quelques concessions comme l'obligation de s'associer avec un acteur local pour implanter des usines, tout le monde semblait trouver son compte. On a donc vu apparaître des modèles spécifiques à ce marché. Tout allait bien dans le meilleur des mondes puis les choses ont commencé à se compliquer sévèrement avec la pandémie de COVID.

Avec ses mesures d'hygiène extrêmes, les usines ont été arrêtées pendant de très longues semaines entraînant un manque à gagner énorme pour les marques étrangères implantées sur place mais également des retards de fabrication colossaux pour les modèles construits sur place et ensuite commercialisés en Europe, à l'image de la DS 9 ou de la Citroën C5 X. Et en parlant de Stellantis justement, c'est en octobre dernier que le groupe avait annoncé la fermeture de sa coentreprise avec GAC et d'arrêter la fabrication de Jeep dans le pays.

Pourtant avec plus 26 millions de véhicules vendus l'an passé, le marché chinois a de quoi aiguiser l'appétit des firmes européennes mais aujourd'hui leurs parts de marché ne cessent de diminuer. Ainsi, de 60 % il y a deux ans, elle a chuté à 43 %. Au-delà du contexte intérieur, cette chute impressionnante s'explique surtout par un changement de mentalité des consommateurs et des dirigeants chinois.

Conscients qu'ils n'arriveraient jamais à rattraper leur retard dans le thermique, les industriels ont investi massivement dans l'électrique et cela fonctionne. À grands coups de subventions étatiques pour les constructeurs, mais aussi pour la clientèle, les ventes se sont envolées et on a vu apparaître sur la scène nationale et internationale des marques comme BYD, Geely, MG ou Aiways avec des ambitions gigantesques comme on a pu le voir lors du dernier Mondial de Paris.

L'engouement des chinois pour les véhicules électriques est même supérieur aux attentes du gouvernement. Cette année, plus d'un tiers des véhicules vendus devrait être électrique alors qu'ils ne représentaient que 15 % des ventes en 2021. La Chine a clairement réussi son passage à l'électrique. Espérons juste que de proie pour les Européens, les Chinois ne vont pas devenir le prédateur de ces derniers.