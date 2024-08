En Corée du Sud, une peur des voitures électriques s'installe

Tout est parti d’un gros incendie dans un immeuble de la ville d’Incheon en Corée du Sud au début du mois. Garée dans un parking du bâtiment, une Mercedes EQE a pris feu de façon spontanée alors qu’elle n’était même pas branchée au réseau électrique pour se charger. Pas moins de 140 autres véhicules ont été détruits ou endommagés par l’incendie, 200 familles ont été évacuées de l’immeuble et 23 personnes ont fini à l’hôpital (heureusement sans conséquences trop graves pour leur santé).

Une enquête a été ouverte après cet incendie pour déterminer sa cause, possiblement liée à la batterie du véhicule fournie par l’entreprise chinoise Farasis Energy. L’affaire est médiatisée au point d’avoir forcé le directeur général de Mercedes-Benz en Corée du Sud à venir à la rencontre des habitants de l’immeuble, pendant que les équipes du constructeur s’affairent à identifier l’origine du mal.

Mais justement, le mal est fait : alors qu’un autre véhicule électrique (cette fois un Kia EV6) a pris feu de manière inexpliquée dans le même pays quelques jours plus tard, le gouvernement de Corée du Sud vient de demander aux constructeurs automobiles de fournir des informations plus précises sur la provenance des batteries de leurs voitures électriques. Et la peur s’installe dans l’opinion publique, avec certains immeubles qui interdisent désormais l’entrée aux véhicules électriques et des syndicats de gestion résidentielle qui invitent à la prudence lors de la charge de son véhicule électrique, comme le rapportent les journalistes du Japan Times.

Les voitures thermiques s’enflamment aussi

Comme le rappellent justement les journalistes du Japan Times, la Corée du Sud dénombre davantage de cas d’incendies spontanés de voitures dans le pays depuis 2017. Mais cette hausse de ce genre de cas concerne aussi les véhicules thermiques. Il y a cinq ans, d’ailleurs, la marque BMW avait été condamnée en Corée du Sud à une amende de 9 millions d’euros dans une affaire d’incendies ayant touché certains de ses modèles thermiques. Certes, ces incendies sont plus faciles à circonscrire lorsqu’ils concernent des véhicules thermiques et non pas des feux de batteries et surtout, ils arrivent plutôt pendant que le véhicule est en marche et non pas éteint à l’arrêt.

Pour l’instant, on ne dispose pas de statistiques fiables montrant que les voitures électriques prennent plus souvent feu que les autos thermiques. Mais cette peur de la voiture électrique en feu revient à chaque fois qu’un incendie de ce genre survient : l’année dernière, par exemple, elle avait été incriminée dans l’incendie du bateau cargo Fremantle Highway avant d’être blanchie par l’analyse d’un expert.