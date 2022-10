dailymotion En direct du Mondial : les Ferrari du stand Perce-neige

812 GTS

Dans la gamme actuelle, La 812 Superfast est la dernière de la lignée des prestigieuses Ferrari à moteur V12 en position avant. Capable de pédaler à 9 000 tr/mn pour libérer 800 ch dans une sonorité de Formule 1 de la grande époque (on exagère à peine !), ce bloc 6,5 l de cylindrée au rendement exceptionnel (123 ch au litre !) est sans doute l’un des moteurs les plus sensationnels de la production automobile actuelle. On en profite d’autant plus dans cette version découvrable GTS qui, malgré son poids (1 670 kg à vide), abat le 0 à 100 km/h en 3 secondes seulement. Tarif : 336 000 € environ.

SF90

La SF90 est le porte-drapeau de la gamme actuelle. Si sa mécanique hybride rechargeable permet de couvrir 25 km en tout électrique, elle autorise surtout une puissance cumulée de 1 000 ch : 780 ch à 7 500 tr/mn pour le V8, 220 ch pour l’électromoteur. Le 0 à 100 km/h est littéralement pulvérisé, en 2s5 seulement. Difficile de trouver mieux, y compris chez les modèles 100 % électriques. Son tarif dépasse les 440 000 €, mais le malus est contenu à 1 386 €.

296 GTB

Deuxième modèle hybride "branché" de la gamme actuelle, la 296 GTB est la petite sœur de la SF90. Mais certainement pas une Ferrari au rabais, malgré ce que le retour à un V6 en position central arrière laisse croire (on n’avait pas vu cela depuis la Dino 246 des années 1970 !) : la puissance cumulée atteint 830 ch, pour un 0 à 200 km/h annoncé en 7s3 (soit quasi le chrono de la La Ferrari !). Et la bande-son est divine ! Mieux, elle peut rouler 25 km en électrique, ce qui limite ses émissions de C02, et donc son malus, qui reste inférieur à 900 €. Tarif : 271 115 €.

La Ferrari

Parmi les modèles emblématiques de l’histoire de la marque, la La Ferrari est la descendante des hypercars à moteurs centraux arrière auxquelles ont appartenu les F40, F50 et Enzo notamment. Premier véhicule hybride à quitter les ateliers de Maranello, elle embarque un V12 6.3 de près de 800 ch et un moteur électrique de 163 alimenté par une batterie qui se recharge lors des décélérations, pour une puissance cumulée de 960 ch. De quoi autoriser un 0 à 200 km/h en 6s9 ! Une voiture exceptionnelle produite à 499 exemplaires seulement et dont la cote dépasse désormais les 3 millions d’euros.

SP2

Autre modèle phare de l’histoire de Ferrari : la SP2. Pour faire simple, c’est une 812 Superfast avec un moteur légèrement optimisé (+10 ch, soit 810 ch au total), mais dans un écrin évoquant les modèles classiques. Le design est épuré, sculpté par le vent : ici, pas de pare-brise mais d’immenses bossages derrière les occupants. Une voiture de collectionneur par excellence, à un million et demi d’euros environ.

458 Speciale

Enfin, parmi toutes les Ferrari restant sur le stand, notre cœur bat particulièrement pour cette 458 Speciale, dérivé radical de l’Italia. Sous son capot arrière : le dernier V8 atmosphérique de la marque, capable de pédaler à 9 000 tr/mn pour délivrer 605 ch et abattre le 0 à 100 km/h en 3s1, dans une sonorité musicale qu’aucun moteur turbo ne peut délivrer aujourd’hui. Un collector à se procurer d’urgence, à condition de disposer de 330 000 € minimum si l’on souhaite un modèle pas trop kilométré.