En Europe, une voiture vendue sur deux est un SUV

Comme le marché français, le marché européen a bien mal commencé l'année, ne parvenant toujours pas à se relancer. Selon les dernières données de Jato, 811 332 voitures ont été livrées dans les 26 principaux pays européens en janvier 2022, soit un score inférieur de 28 % à janvier 2020, juste avant l'éclatement de la crise sanitaire. Le marché est plombé par la pénurie de semi-conducteurs.

Dans ce contexte perturbé, les SUV ont atteint une nouvelle part de marché record : 49,7 %. On est donc déjà arrivé au moment où les baroudeurs représentent une vente sur deux en Europe ! Sur un marché en baisse de 2,4 % par rapport à 2021, le nombre de SUV écoulé a progressé de 11 %. Leur popularité s'explique bien sûr par un choix qui ne cesse de s'étoffer, notamment du côté des véhicules électriques. Mais aussi par le fait que les marques vont plutôt assembler ces modèles plus rentables avec les composants électroniques qu'elles reçoivent !

Toutefois, c'est bien une citadine classique qui a été la voiture la plus vendue en Europe en janvier. Et justement, elle est moins gourmande que d'autres en puces électroniques car il s'agit de la Dacia Sandero. Elle devance la Peugeot 208 et le Peugeot 2008, qui est donc le premier SUV du classement des modèles. La Golf a repris le dessus sur le T-Roc. À noter l'apparition de la Yaris Cross dans le Top 10 (8e). Il devance le Ford Puma, 9e.

Comme les SUV, les électriques et hybrides rechargeables continuent de gagner du terrain. Elles ont représenté 18 % des ventes en janvier 2022, contre 13 % en 2021. Le Peugeot 3008 est le plug-in le plus vendu. Côté électrique, la Kia Niro, pourtant en fin de carrière, a été numéro 1, devant la Zoé et la Fiat 500.

Le top 10 des ventes - Europe - Janvier 2022

Rang Modèles Ventes Evolution* 1 Dacia Sandero 17.558 + 10 % 2 Peugeot 208 16.190 - 6 % 3 Peugeot 2008 14.563 - 2 % 4 Volkswagen Golf 14.483 - 4 % 5 Volkswagen T-Roc 13.668 - 1 % 6 Skoda Octavia 13.395 + 2 % 7 Renault Clio 12.856 - 11 % 8 Toyota Yaris Cross 12.456 Nouveauté 9 Ford Puma 12.159 + 18 % 10 Toyota Corolla 11.990 + 18 %

* par rapport à 2021