En février 2024, 447 026 véhicules changeaient de mains. Un an plus tard, ils ne sont plus "que" 439 046 à avoir trouvé un nouveau propriétaire. A priori, février 2025 a tous les airs d’un mauvais mois. Pourtant, lorsque l’on observe les chiffres dans le détail, cela n’a absolument rien de vrai. Bien au contraire.

En effet, le mois dernier comptait mois de jours ouvrés que son homologue de 2024. Et au moment de faire les comptes, ce sont bien ses journées qui comptent. Ainsi, le mois qui vient de se terminer a vu le nombre de transactions journalières grimper à 21 967. Les ventes ont donc progressé, sur un an, de 3,9 %.

Bon début

Depuis le début de l’année 2025, le rythme de réimmatriculations par jour ouvré est de 21 357. La progression est donc encore plus forte sur ces deux mois, puisqu’elle atteint 5,7 %. Et même si l’on s’en tient au volume brut, la hausse est toujours de 3,4 %.

Toutes les marques n’affichent toutefois pas la même santé. Ainsi, parmi les labels présents dans le top 20 en février 2025, le seul français à gagner des parts de marché est Citroën (+ 4,6 %). Même si ce score est positif, il est très loin de ceux affichés par Suzuki (+ 11,2 %), Kia (+ 11,6 %), Skoda (+ 13 %), Dacia (+ 13,7 %), Volvo (+ 15,5 %), Toyota (+ 18,3 %) et Hyundai (+ 19,2 %).

Crédit photo : Aarp65