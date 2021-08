En France, le coût d'une auto est deux fois plus élevé qu'en Australie

Selon l'étude de Scrapcarcomparison, l'Australie sera la terre "rêvée" des automobilistes. En termes de budget, l'île continent serait le pays où le budget nécessaire à l'achat d'un véhicule, à son usage et son entretien serait le plus faible : "seulement" 49,48 % du salaire annuel moyen d'un Australien. Les résultats ont été calculés sur la base d'une auto compacte de type VW Golf ou Toyota Corolla, neuve.

Sans surprise, l'Australie devance les Etats-Unis, à 54,87 %, le Danemark et le Canada. Les autres pays européens arrivent bien plus loin. La France est à 87 %, devant la Finlande (91 %), mais après l'Allemagne qui est à 78 %.

Aussi, ces chiffres correspondent peu ou prou au profil des véhicules vendus dans chaque pays. Dans les marchés où le coût total de possession d'une automobile est plus faible, les clients ont tendance à monter en gamme. Le salaire moyen et le prix des véhicules ne sont pas les seuls paramètres qui entrent en jeu. Les prix des carburants sont des arguments d'achat pour les automobilistes : un pays développé avec des tarifs à la pompe plutôt faibles aura tendance à voir plus d'automobilistes acheter des véhicules neufs facilement.

Evidemment, cette étude ne tient pas compte du marché de l'occasion. Si tel était le cas, la France perdrait certainement de nombreuses places, et l'on verrait alors des marchés comme le Royaume-Uni remonter en flèche...