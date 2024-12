En Scandinavie, Audi prépare la famille de l’Audi A7 à affronter les morsures de l’hiver

Nos chasseurs de scoop passent l’hiver du côté du cercle polaire comme les essayeurs de la plupart des marques européennes. C’est là-bas que les constructeurs testent leurs nouvelles autos dans les conditions difficiles de l’hiver polaire. Aujourd’hui, les chasseurs de scoop rapportent les photos de la famille de la nouvelle Audi A7 qui effectuent des essais par grand froid.

Les membres de la famille Audi A7 sont reconnaissables malgré le camouflage qui les recouvre. On découvre la nouvelle berline Audi A7 et sa déclinaison break Audi A7 Avant, mais aussi la version sportive de cette dernière, l’Audi RS7 Avant et enfin l’Audi A7 Avant Allroad. Sur le sol enneigé de la Suède, ces autos vont passer et repasser devant les chasseurs de scoop qui ne vont pas manquer de les immortaliser.

Une famille recomposée

Rappelons que chez Audi les chiffres impairs sont désormais ceux des modèles à moteur thermique, tandis que les chiffres pairs sont désormais réservés en exclusivité aux modèles 100 % électriques. C’est pourquoi, la nouvelle famille Audi A7 remplace à la fois les Audi A6 et l'Audi A7 Sportback. Il convient de noter qu'à la différence de cette dernière, la nouvelle Audi A7 n’existera pas en carrosserie Sportback.

De l’Allroad et des versions sportives pour l'Audi A7



Ainsi, la nouvelle famille A7 se composera de deux carrosseries « berline et break », cette dernière existant aussi en version Allroad. Toutes ces autos auront droit à des motorisations thermiques dotées d’une hybridation légère 48V et il y aura aussi de l’hybride rechargeable, cette dernière motorisation sera utilisée par la version la plus puissante : l’Audi RS7 Avant.

Arrivée prévue pour l'année prochaine

Pour le moment le dossier technique de cette nouvelle famille Audi A7 est encore secret, mais nous devrions en savoir plus rapidement puisque cette nouvelle génération d’A7 sera lancée dans le courant de l’année 2025. À l’instar de la nouvelle Audi A5 (disponible en berline et en break) dont ce sont les débuts de commercialisation, la nouvelle Audio A7 conservera des projecteurs monoblocs, à l’inverse des modèles électriques (tel que l’Audi A6 e-tron) qui disposent d’un double regard.