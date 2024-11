En version de base, le Volkswagen ID.Buzz se la joue rustique

52 850€, voilà le prix de base du Volkswagen ID.Buzz. C’est le modèle disposant du châssis « court » avec jusqu’à six sièges à bord, des batteries de 79 kWh, un moteur de 286 chevaux et une présentation assez soignée. Depuis quelques jours, cet ID.Buzz est également disponible en châssis long avec des batteries de 86 kWh avec un prix de départ à 58 400€.

Mais aussi dans une variante van « Cargo » de base avec une petite batterie de 59 kWh, un moteur de 170 chevaux et une autonomie maximale WLTP de seulement 324 km pour une addition à 47 150€ hors taxes, ce qui paraît tout de même bien cher au regard de la dotation et de la présentation. Car à ce tarif, il faut se contenter notamment de boucliers non peints et de jantes en acier de 18 pouces. On est très loin des jolis exemplaires exposés depuis le lancement du modèle, comme on peut le constater sur le configurateur en ligne de la marque. Certes, ça n’enlève rien à ses qualités utilitaires pour les pros (à condition que la faible autonomie avec ces petites batteries leur suffise).

En Allemagne, un ID.Buzz pour les particuliers plus rustique

En Allemagne, la configuration ultra-dépouillée de cet ID.Buzz Cargo Pure est également disponible sur l’ID.Buzz ouvert aux particuliers avec ses sièges arrière. Notez tout de même qu’il s’équipe d’enjoliveurs pour masquer ses roues en tôle et ajoute des stickers sur ses bas de caisse pour améliorer un peu sa présentation.

Pour rappel, les consommateurs allemands n’ont pas tout à fait les mêmes goûts que chez nous et se contentent parfois de finitions d’entrée de gamme. Généralement, ils préfèrent opter pour de plus gros modèles moins équipés alors que nous allons plutôt vers des véhicules plus petits mais mieux équipés.