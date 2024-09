Les prix français du Volkswagen ID.Buzz font le grand écart

Il y a quelques mois, Volkswagen a consenti à baisser un peu le prix de son van électrique au physique hors norme. L’ID.Buzz Pro en version courte, désormais équipé de meilleures batteries de 79 kWh et d’un moteur électrique de 286 chevaux identique à celui de la berline ID.7 (et du SUV ID.4 Pro), s’affiche désormais au prix de 52 850€ (ce qui reste cher par rapport aux SUV électriques).

Et Volkswagen France apporte cette fois de nouvelles versions du van aux deux extrêmes de la gamme. Tout en bas du catalogue de l’utilitaire, l’ID.Buzz Cargo existe désormais en version « Pure » avec un moteur de seulement 170 chevaux et de petites batteries de 59 kWh, n’autorisant qu’une autonomie maximale WLTP de 324 km (soit probablement 150 km environ au grand maximum à 130 km/h sur l’autoroute !). Plutôt adapté aux livraisons en ville, cet ID.Buzz Cargo Pure coûte 47 150€ hors taxes. A noter que l’ID.Buzz Cargo utilitaire propose aussi la transmission intégrale, en version Pro 4Motion, avec les batteries de 79 kWh et 340 chevaux (419 km d’autonomie WLTP) au prix de 54 500€ hors taxes.

Le cher ID.Buzz GTX

De l’autre côté de la gamme, la variante GTX d’affiche à partir 69 515€ (TTC) avec sa motorisation de 340 chevaux, ses batteries de 79 kWh (420 km WLTP) et sa présentation assez riche. Si vous optez pour le GTX à châssis long (batteries de 86 kWh et 461 km d’autonomie WLTP), ce prix monte même à 72 800€. Notez que le GTX à châsiss court peut tracter 1 800 kg contre seulement 1 600 pour le GTX à châssis long, pénalisé par sa masse plus importante.

C’est très cher, tout ça, mais pas plus qu’un pick-up chinois de chez Maxxus à 72 000€ !