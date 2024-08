Le Volkswagen ID.Buzz avec de petites batteries, ça fait un peu peur

J’ai descendu un Volkswagen ID.Buzz de Paris à Marseille au début de l’année dernière. Avec ses batteries de 77 kWh, une autonomie maximale WLTP théorique de 415 km (avec une configuration très équipée) mais surtout un aérodynamisme très handicapant à vitesse autoroutière, il nécessitait de faire des trajets de moins de 200 km entre chaque arrêt de recharge.

Voilà pourquoi l’arrivée d’une nouvelle batterie plus efficace de 79 kWh mais surtout celle de 86 kWh sur la version longue sont bienvenue pour améliorer la polyvalence de ce modèle au style assez marquant. Et on a un peu peur en nous imaginant sur l’autoroute à 130 km/h avec le nouvel ID.Buzz « Pure » qui se prépare à rejoindre la gamme du modèle.

Des batteries de 59 kWh seulement

L’ID.Buzz Pure, annoncé par la marque dans un nouveau communiqué officiel, possède un moteur arrière de 170 chevaux alimenté par des batteries de 59 kWh seulement. Volkswagen annonce pour ce dernier une autonomie maximale WLTP de 330 km, qui laisse imaginer des trajets de moins de 150 km entre chaque charge à 130 km/h sur l’autoroute. Quant à la capacité de charge en courant continu, elle plafonnera à 165 kW de puissance maximale. L’engin ne sera intéressant que pour ceux qui envisagent une utilisation exclusivement urbaine du véhicule.

A noter l’existence d’une variante « Pure Freestyle » à l’équipement dépouillé (enjoliveurs de 18 pouces, parties de carrosserie en plastique non peint…) pour abaisser au maximum le prix de vente. En Allemagne, il coûte cependant assez cher : 49 998€ pour le Pure Freestyle et 54 127€ pour le Pure. Rappelons qu’en France, l’ID.Buzz 286 aux batteries de 79 kWh démarre à 52 850€ ce qui paraît nettement plus intéressant.