Volkswagen ID.Buzz GTX (2024) : le bus magique (présentation vidéo)

Le Volkswagen ID.Buzz fait partie de ces véhicules hors normes qu’on apprécie pour autre chose que ses qualités objectives : il suffit d’en voir un passer dans la rue pour comprendre que sa cote d’amour dépasse largement celle des SUV classiques, ce qui explique sans doute en partie son bon démarrage commercial malgré des tarifs élevés (à partir de 59 450€). Critiqué surtout pour son autonomie autoroutière limitée à cause de son aérodynamisme et en dépit d’une taille de batterie généreuse (77 kWh jusqu’à présent), il obligeait à s’arrêter tous les 200 km au maximum pour recharger en voyage à 130 km/h.

Pour 2024, ce Volkswagen ID.Buzz s’améliore heureusement. Non seulement le modèle de base adopte les nouvelles batteries de 79 kWh inaugurées par l’ID.3 GTX, connectées au moteur AP550 de 286 chevaux et autorisant une autonomie légèrement meilleure (probablement autour des 450 km WLTP au lieu de 416 pour l’ancien modèle doté des accumulateurs de 77 kWh), mais il gagne également une inédite version longue mesurant 4,96 mètres de long au lieu de 4,71 mètres. Cet ID.Buzz « long » intègre les mêmes grosses batteries de 86 kWh que l’ID.7 et propose, comme vous pouvez le voir avec l’exemplaire montré dans cet article, la finition GTX équipée du groupe motopropulseur électrique à transmission intégrale de 340 chevaux déjà monté dans d’autres modèles du groupe (VW ID.7 GTX, ID.4 GTX, ID.5 GTX, Cupra Tavascan, Skoda Enyaq RS, Audi Q4 55). La capacité de charge rapide se limitera à 175 kW de puissance pour la version courte et à 200 kW pour la longue. L’autonomie maximale de l’ID.Buzz GTX « long » se situera autour des 420 km et devrait augmenter légèrement sur la version longue « non GTX ». Sur l’autoroute, il n’y aura donc toujours pas de quoi parcourir de longues distances sans recharger : tous les 200 km ou 250 km au maximum, il faudra refaire le plein si vous roulez à 130 km/h.

L’intérêt de la finition GTX sera davantage d’offrir un véhicule plus performant (0 à 100 km/h en 6,5 secondes) que vraiment sportif, mais aussi d’améliorer les capacités de remorquage : jusqu’à 1 800 kg pour l’ID.Buzz GTX en version courte. L’ID.Buzz GTX long se limite à 1 600 kg pour des raisons légales, sa masse supérieure (près de 2,7 tonnes !) l’empêchant de faire plus.

Le châssis long permet évidemment d’améliorer l’habitabilité de l’ID.Buzz. Alors que la version courte peut désormais se commander en version six places, la longue va jusqu’à sept places. Comme nous avons pu le constater, les deux sièges du rang trois pourront convenir à de vrais grands adultes. Le coffre garde 300 litres d’espace en configuration 7 places et devient vraiment gigantesque en cinq places (1 121 litres). Avec la banquette du rang 2 rabattue, le volume total de coffre atteint 2 123 litres ce qui surclasse largement les plus gros SUV du marché.

dailymotion Volkswagen ID.Buzz GTX (2024) : le bus magique (présentation vidéo)

Quelques améliorations technologiques

A bord, la finition ne change pas et reste moins léchée que dans les autres modèles de la gamme ID avec du plastique dur très « utilitaire ». Mais l’ambiance générale demeure agréable et l’ID.Buzz gagne de nouveaux équipements comme l’outil ChatGPT et les modes Wellness pour habiller le véhicule d’ambiances spécifiques. Il y a aussi un nouvel affichage tête haute.

Quel prix ?

Sachant que l’ID.Buzz démarre actuellement juste en-dessous des 60 000€, la version longue (qui embarque automatiquement les batteries de 86 kWh) coûtera inévitablement plus cher et la déclinaison GTX pourrait approcher ou dépasser les 70 000€ sur la variante longue. De quoi faire de l’ID.Buzz GTX un modèle élitiste, mais n’oublions pas qu’un Kia EV9 à sept places coûte 73 000€. Dans la catégorie des modèles électriques à 7 places, le « petit » Mercedes EQB se montre bien plus abordable avec son premier prix à 46 950€ permettant de profiter du bonus écologique. Mais l’habitabilité n’a évidemment rien à voir.