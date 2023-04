Encore un nouveau SUV électrique chez Jeep

Jeep vient officiellement de devenir un constructeur de voitures électriques. Avec l’Avenger, le constructeur américain dispose en effet d’un petit SUV à zéro émission dont la plateforme et le groupe motopropulseur sont similaires à ceux des Opel Mokka Electric et autres DS 3 E-Tense. Cet Avenger propose bien un moteur thermique pour les réfractaires à l’électrique, mais uniquement en Espagne, en Italie et en Pologne où les modèles à brancher restent largement minoritaires.

On le sait, Jeep prépare d’autres nouveautés 100% électriques. Une version 4x4 de l’Avenger, d’abord, mais aussi deux gros SUV attendus pour 2024 : le Recon à la vocation tout-terrain et le Wagoneer S taillé comme un modèle de luxe. Et le constructeur américain a d’autres projets en réserve, comme il vient de le préciser en dévoilant une image d’un véhicule caché sous une bâche. L’image parle d’un quatrième modèle électrique pour 2025, sans autre précision.

Un SUV familial compact électrique ?

Sachant que l’Avenger occupe le segment des modèles citadins, que le Wagoneer couvrira celui des grands SUV et le Recon s’attaquera au Land Rover Defender, le plus logique serait que ce quatrième SUV électrique soit un modèle compact. D’une dimension proche de celles du Renegade ou plutôt du Compass ? L’avenir le dira et compte tenu du timing prévu, il devrait reposer sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis. Celle que le nouveau Peugeot 3008 inaugurera l’année prochaine, avant un grand nombre d’autres autos chez toutes les marques du groupe.