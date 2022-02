Entreprises : la demande de location devrait augmenter en 2022

33 000 commandes recensées en 2021. Cela correspond pour Alphabet France à une croissance de 43 % sur un an et de 19 % par rapport à 2019, exercice qui reste pour la majorité des acteurs économiques le dernier millésime de référence, celui d’avant-crise.

La filiale de BMW Group a pu observer, entre autres, une forte demande des flottes en véhicules électrifiés, hybrides surtout. Cette hausse a été particulièrement prononcée sur le mois de décembre, constate le loueur et spécialiste de la mobilité. Il indique que ce type de motorisations a représenté 40 % de ses commandes sur les quatre dernières semaines de l’année.

Le loueur insiste sur l’accompagnement

Alphabet évoque parallèlement ses autres temps forts en 2021, tels que la poursuite de son plan de transformation, le travail sur son identité de marque et la persistance de ses valeurs « expertise, responsabilité et partenariat ». Le loueur revient également sur les deux services qu’il distille aux flottes depuis peu : une cellule de consulting personnalisé, d’une part, destinée à guider les professionnels dans la conduite du changement. Et d’autre part, une « carte mobilité », une solution « durable et globale » qui intègre notamment l’accès aux transports en commun, au covoiturage et au partage de vélos.

En 2022, Alphabet promet de nouvelles actions concrètes pour aider ses clients à réduire leur impact environnemental. L’entreprise, enfin, ose afficher son optimisme pour les mois à venir. « Bien que le contexte risque d’être incertain pendant encore quelques mois, la demande de location de véhicules de la part des entreprises devrait augmenter en 2022 », estime Stéphane Crasnier, le Président-directeur général d’Alphabet France. « Pour autant », précise-t-il, « notre ambition ne repose pas sur une croissance en termes de volume ou de parts de marché, mais sur la qualité de notre accompagnement et la pérennité de notre relation avec nos clients et l’ensemble de nos partenaires. »