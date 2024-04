Entreprises préférées des Français : l'automobile a la cote, mais pas pour y travailler

Meilleures marques, meilleures enseignes, produits de l’année : la France raffole des classements en tous genres. Mais parfois, ces Top 50 se télescopent et se contredisent. C’est justement de ces contradictions que naissent d’intéressants éclaircissements.

C’est ainsi qu’à quelques jours d’intervalle, apparaissent deux sondages radicalement opposés. Le premier, c’est le traditionnel classement des marques préférées des Français, établi par l’Ifop pour le JDD et qui recense, depuis des années, les enseignes chouchoutes de nos compatriotes. Le second, réalisé lui aussi par l’Ifop, a été commandé par l’agence Epoka, spécialisée dans les RH. Les deux classent les entreprises par ordre de préférence, mais si le premier interroge 3 000 consommateurs, le second demande à 15 000 jeunes diplômés dans quelle boîte ils aimeraient travailler.

Peugeot en seconde position

Et si le premier rassure quant à l’automobile d’aujourd’hui, le second désespère du futur de la voiture. En scrutant le palmarès du JDD, on s’aperçoit que Peugeot, comme Renault figurent dans le Top 10 des marques préférées des Français. Et si Citroën est en 11e position, il a progressé depuis un an. Ainsi donc, les déboires du moteur Puretech, les prix, plutôt élevés, des modèles du Lion n’entachent en rien sa cote d’amour, puisque Peugeot occupe toujours la seconde place dans les cœurs hexagonaux, juste derrière Decathlon qui fait l’unanimité.

Dans le second sondage, qui a demandé leur avis à des jeunes diplômés des écoles de commerce et d’ingénieurs, mais aussi aux Bac + 2 et aux universitaires, l’automobile a totalement disparu ou se retrouve au fin fond du classement. Les boîtes où ils souhaitent travailler ? Google, LVMH et L’Oreal. La tech et le luxe sont en tête. Mais peut-être qu’en se contentant d’interroger les ingénieurs fraîchement sortis des écoles on trouvera quelque volonté de travailler dans l’industrie auto ? Pas vraiment. Ces derniers plébiscitent Thales, Dassault Aviation et EDF. Pour trouver un constructeur automobile qui a leurs faveurs, en l’occurrence Renault, il faut remonter à la 17e place du classement.

Les jeunes ingénieurs boudent l'automobile

Mais pourquoi ce décalage entre les goûts des Français et leur envie de travailler dans les marques plébiscitées ? Pour le comprendre, il faut s’en aller fouiller dans les entrailles de la première enquête, celle de l’Ifop pour le JDD. L’on y découvre que ceux qui votent pour Peugeot ont souvent plus de 35 ans, comme ceux qui chouchoutent Renault. Mieux : si l’on s’en tient aux retraités, le losange arrive en seconde position du classement, à la même hauteur que le Lion.

Évidemment, on est en droit de se dire que tout va bien, et que ce classement tombe à pic, puisque ce ne sont pas les jeunes qui achètent les voitures neuves de nos marques françaises, et ces acheteurs sont plus proches de la retraite que de la sortie des écoles et des universités.

En revanche, les constructeurs peuvent s’interroger sur leur attractivité professionnelle auprès des jeunes, et notamment des ingénieurs chargés de développer les autos de demain. D’autant que les jeunes en question vont vieillir, et vont eux aussi devenir des clients potentiels. Si d’ici là ils sont réconciliés avec l’automobile.