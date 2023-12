Entretien courant: que faire soi-même?

Si vous avez un véhicule de dernière génération, bourré d’électronique, dont il faut remettre le calculateur à zéro à la moindre opération ou vidange, mieux vaut oublier. A moins de disposer des outils nécessaires votre voiture continuera à vous réclamer son entretien ou sa vidange durant des semaines, jusqu’à vous faire craquer à vous précipiter dans le premier garage venu pour que ça s’arrête. Mais sur des véhicules plus anciens l’entretien est relativement facile. Ceci dit, il reste heureusement des petites choses que vous pouvez faire vous-même sur n’importe quelle voiture, tel que remplacer les balais d’essuie-glace, le filtre à pollen de la climatisation, vérifier les niveaux du lave-glace, de l’huile, qui ne nécessitent pas une grande technicité.

Puis-je changer ma batterie ?

Si votre batterie est hors service, sur des véhicules relativement anciens il suffit d’en relever la référence, d’en acheter une neuve et de les permuter. Par contre, si vous avez une voiture équipée de clés programmées ou « sans clé », bourrée d’électronique, avec un démarrage « start and stop » nécessitant en outre une batterie très spécifique, vous risquez de ne plus pouvoir démarrer où de perdre tout ou partie de la programmation de l’ordinateur de bord. En effet, pour changer votre batterie vous-même il faudra vous équiper d’un appareil annexe qui continuera d’alimenter les différents systèmes électroniques où de raccorder une pile 9 volts sur les cosses de la batterie avant d’enlever cette dernière. L’opération, si elle n’est pas impossible, reste néanmoins délicate, et si vous faites une fausse manœuvre, la facture du garagiste risque de vous coûter plus cher que les économies que vous souhaitiez réaliser.

Quid de la vidange moteur ?

Votre voiture affiche au tableau de bord un logo bien connu qui vous indique qu’il est temps de faire la vidange d’huile moteur. Vous pouvez trouver les références de l’huile et du filtre à huile nécessaires à cette opération via le numéro minéralogique de votre véhicule sur internet. Sur un véhicule ancien pas de souci, l’opération vidange vous fera économiser 280 € chez un concessionnaire (prix de l’huile et du filtre compris) et environ de 70 à 100 € dans un centre auto. Par contre avec un véhicule bourré d’électronique, il faudra de toute façon vous adresser à un professionnel pour remettre le calculateur à zéro si vous voulez que l’alerte disparaisse du tableau de bord.

Changer vos balais d’essuie-glace

Là encore il suffit de taper votre numéro minéralogique sur internet, de faire une recherche des pièces détachées nécessaires, pour trouver la bonne référence des balais d’essuie-glace avant/arrière.

Changer les balais est une opération extrêmement facile. Il suffit de lever chaque balai, de soulever la languette/ressort qui permet de le maintenir pour le glisser hors de son logement et le remplacer par un neuf. Vous en avez tout au plus pour quelques minutes.

Contrôler les niveaux

C’est en général une opération que nous négligeons et pourtant nous devrions le faire au moins une fois par mois si vous faites beaucoup de kilomètres et tous les deux mois dans tous les cas. Niveau de liquide de frein, de refroidissement, de lave-glace, d’huile sont à vérifier et si besoin à compléter. Si vous n’avez jamais eu l’idée de soulever votre capot, référez-vous au carnet de votre voiture pour repérer l’emplacement des différents réservoirs.

En vous en chargeant vous-même, vous économisez le prix d’une révision du véhicule, soit une centaine d’euros dans un centre auto et beaucoup plus en concession.

Remplacer le filtre de la climatisation

Là encore pas besoin d’être technicien pour réaliser cette opération. Le filtre de la climatisation doit être changé au moins une fois par an, voire deux fois si vous circulez en zone urbaine où l’air est particulièrement pollué. C’est important dans la mesure où ce filtre sert à retenir l’ensemble des particules allergènes telles que les poussières, germes, pollens, mais aussi les résidus des gaz d’échappement des véhicules qui sont devant vous. Vous trouverez sur le marché trois types de filtres : filtre à pollen simple blanc, destiné comme son nom l’indique à retenir le pollen ; le filtre à charbon actif gris, pour le pollen, les particules polluantes, les mauvaises odeurs et les gaz ; et enfin le plus efficace pour retenir les allergènes et les bactéries, le filtre au polyphénol.

Selon les véhicules le filtre se situe sous le capot ou derrière le tableau de bord. Sous le capot, il se trouve en général dans une boîte dont il suffit de soulever la trappe pour effectuer le changement. Dans l’habitacle, il peut être placé dans la boîte à gants ou derrière le tableau de bord. Dans ce dernier cas il va falloir dévisser soigneusement certains éléments de l’habitacle ce qui rend l’opération plus délicate car vous risquez d’abîmer les pas de vis ou certaines petites pièces qui ne pourront pas être remontées.

Changer le filtre à air

Un filtre à air encrassé ne permet pas d’alimenter correctement le moteur qui voit ses performances diminuer. C’est pourquoi il est nécessaire de le changer une fois par an où tous les 20 000 km en moyenne. En règle générale, le boîtier contenant le filtre à air se trouve sur le dessus du moteur. Il suffit d’ôter le cache, d’extraire le filtre usagé et de le remplacer par un neuf en prenant bien soin de refermer le cache correctement.

Ce qu’il ne faut pas faire

Si votre véhicule est encore sous garantie constructeur vous ne devez en aucun cas réaliser l’entretien vous-même. En effet, si votre voiture a ensuite le moindre problème technique, la garantie ne pourra plus être prise en compte si la révision n’a pas été assurée par un professionnel puisqu’il y aura forcément suspicion d’une erreur technique de votre part.

De même, n’essayez pas de reprogrammer votre moteur ou de remettre le calculateur à zéro si vous n’avez pas la technicité nécessaire pour utiliser les valises de diagnostics et autres outils électroniques indispensables.

Ferez-vous réellement des économies ?

Les forfaits vidanges varient en moyenne de 75 à 280 € pour un véhicule moyenne gamme, selon que vous vous rendez dans un centre auto où chez un concessionnaire. Ils incluent néanmoins les « consommables » nécessaires à l’opération. Donc, avant de vous lancer calculez simplement le coût de l’huile + le joint d’étanchéité du bouchon de vidange + le filtre, sans oublier de tenir compte du temps que vous allez y passer. En moyenne il faut compter 2,80 € pour les joints qui sont souvent vendus en pack de 4 ou de 6, un filtre à huile dont le prix peut varier de 5 à 50 € et une huile moteur de qualité de 45 à 80 € le bidon de 2 l.

De même, si vous faites réaliser la vidange, le changement de vos balais d’essuie-glace, la remise à zéro de votre calculateur, la pression des pneus, le coût moyen avoisinera les 150 €. Là encore le calcul des économies que vous pouvez réaliser est une simple affaire d’addition.

Selon l’âge et le type de votre véhicule une révision « constructeur » dans un centre auto varie de 72 à 300 € alors qu’elle peut avoisiner les 600 € chez un concessionnaire. Aussi avant de vous lancer, n’hésitez pas à faire quelques devis en ligne. Ça au moins, ça ne coûte rien !