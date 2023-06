Self-garage : entre avantages et inconvénients, est-ce le bon plan ?

Tout le monde ne profite pas des joies de rouler dans une voiture neuve ou très récente, avec à la clé une garantie toujours valable, voire un programme d’entretien compris dans le contrat. Dans ce cas, l’entretien s’effectue dans le réseau de la marque, avec un budget déjà connu. Un esprit serein règne, donc.

Seulement, tout le monde n’a pas cette chance. Avec l’inflation et les prix élevés des modèles neufs, et d’occasion, il est parfois impératif de revoir ses objectifs à la baisse. L’observatoire de La Centrale du premier trimestre précisait que 42 % des acheteurs utilisent le kilométrage et l’âge du véhicule comme variable d’ajustement.

Se diriger vers un exemplaire plus âgé et/ou plus kilométré n’est pas sans incidence sur le coût de l’entretien. Pour faire des économies, il existe des établissements alternatifs aux centres auto, ou au petit garage de quartier.

Il s’agit des garages solidaires, participatifs ou associatifs, et des self-garages. Les premiers sont généralement subventionnés par des collectivités et permettent généralement de faire réparer son auto à moindre coût. Le second ne fonctionne pas tout à fait sur le même principe et comme le nom l'indique, ce sont davantage les clients qui effectuent leur réparation.

C’est justement là que se situe la principale source d’économie. En réalisant les interventions soi-même, le gain atteint environ 40 %, sinon plus.

Des tarifs variables

Adepte du cliquet ou simple néophyte, il y en a pour tous les profils. Il existe souvent plusieurs propositions, chaque établissement ayant son propre fonctionnement. Il est possible qu’une adhésion à l’année soit demandée, son tarif (de 10 € à 50 € environ) dépend parfois du taux d’imposition. Ensuite, les prix varient selon la durée et/ou le matériel emprunté.

Une journée complète coûte minimum 60 € (avec l’outillage et l’équipement), l’utilisation d’un pont élévateur peut faire grimper le montant à plus de 160 € selon les garages. On peut le plus souvent payer la location de l'outillage et/ou du pont à l'heure, avec des tarifs là encore variables (le plus souvent entre 20 et 30 euros, tout compris). Renseignez-vous au préalable.

Il est possible d’effectuer une vidange (recyclage des déchets compris), le remplacement des plaquettes de frein, de l’échappement, d’un démarreur, d’un cardan, d’un embrayage... Tout est réalisable, ou presque, tant que le besoin de technicité (logiciel ou électronique) n’est pas trop poussé.

Dans le cas où vous vous seriez montré un peu optimiste et que l’intervention dépasse vos compétences, il est possible de faire appel à un mécanicien confirmé. En plus des prix imbattables, l’autre force de ce type de garage réside dans l’aide apportée. Il est toutefois préférable de convenir à l’avance d’une aide ou d’un accompagnement afin d’être sûr de l’obtenir.

Certains établissements proposent des formations afin de se perfectionner selon différents thèmes : embrayage, freins, amortisseurs… Le but n’est pas de vous fournir une formation professionnelle, mais davantage des notions et méthodes pour des interventions relativement simples.

Bien estimer ses besoins

Si l’économie réalisée est intéressante, il est impératif de bien cerner la problématique dans son ensemble. Tout d’abord, ces garages ont rarement pignon sur rue et font peu de publicité. Tous ne disposent pas de sites internet dédiés, et les sites qui référencent ces établissements ne sont pas toujours à jour. Un coup de fil est donc vivement conseillé pour confirmer leur existence et connaître leur fonctionnement.

Lors de la commande des pièces, notamment sur internet, vérifier à deux fois la référence n’est pas de trop. Il se peut aussi que plusieurs montages existent pour un même véhicule. Demander une vérification auprès d’un agent de la marque limite les risques d’erreur.

Il faut ensuite bien définir le type d’intervention (remplacement de plaquettes de frein, d’un échappement…) et s’assurer d’en être capable, même si une aide est toujours possible. Pour une première fois, une vidange avec remplacement du filtre peut suffire pour se faire la main. À noter que visionner un tutoriel au préalable permet de se faire une idée de la complexité de l'intervention envisagée.

Si vous vous sentez capable d’aller plus loin, il est préférable de se renseigner auprès du garage qu’il dispose bien de tout le matériel adéquat en lui indiquant l’opération envisagée.

Bilan : mettre la main à la pâte

Limiter les dépenses ne se fait pas sans effort. Dans ce type d’intervention, la préparation, la patience et la méthodologie sont indispensables pour en venir à bout sans jeter l’éponge. Une fois ces conseils bien assimilés, il vous restera l’accomplissement de travail fait soi-même et la satisfaction d’avoir réalisé de substantielles économies.