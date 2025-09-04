Equip Auto fêtera ses 50 ans avec de nombreuses animations

Le grand rendez-vous des pros de l'auto et de l’après-vente s’affirme comme « Le Salon International des Professionnels de l’Automobile ». Cette année, l’évènement réunira plus de 1 400 exposants et près de 35 nationalités du 14 au 18 octobre 2025, à Paris Expo Porte de Versailles.

Equip Auto réunit l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’automobile, de l’amont à l’aval. Pour cette édition anniversaire, le salon renforce l’une de ses spécificités : ses villages thématiques, des lieux d’échange et de business entre professionnels. Cette année 8 thématiques seront proposées.

Plusieurs animations pour fêter l'évènement

En parallèle, des forums, des tables rondes et des animations seront proposés au public, dont une rétrospective « (R)ÉVOLUTION » célébrant 50 ans d’innovations du salon et une exposition autour de la Jeep Willys réunissant les créations (sculptures, peintures, etc.) des artistes inspirés par cette voiture et un atelier de montage et de démontage chronométré d’un Willys animé par François Allain, ex animateur de Vintage Mecanic. Plus contemporain : un « Hackathon ». Pendant 24 heures, professionnels et écoles d’ingénieurs uniront leurs forces pour imaginer les mobilités de demain, autour de 6 thèmes, et développer des solutions concrètes qu’ils présenteront devant un jury de professionnels. EQUIP AUTO accueillera également les Automobile Awards présentant les voitures en lice pour le Grand Prix "La Voiture Préférée des Français".