A Montpellier, un radar jugé trop vicieux par les automobilistes

Le radar en question, de type « chantier » (l’une de ces cabines posées près d’une route de façon ponctuelle), est situé sur la RN109 près de la ville de Montpellier. Il a été installé au mois d’avril 2025, dans une zone limitée à 90 km/h.

Jusque-là rien d’anormal pour un tel dispositif sauf qu’ici, il est situé seulement 50 mètres après une baisse de la limitation de vitesse sur la route : sur les trois kilomètres en amont, cette vitesse passe d’abord de 130 km/h à 110 km/h et ensuite à 90 km/h juste avant le passage du radar.

Des coups de frein pour éviter le flash

Comme le rapportent les journalistes de Midi Libre, il faut véritablement casser sa vitesse pour éviter de se faire prendre par ledit radar lorsqu’on roule à 110 km/h (ou quand on laisse son véhicule repasser à 90 km/h après une phase à 130 km/h, par exemple en adaptant son régulateur de vitesse).

Le journal relate des avis de plusieurs automobilistes s’étant fait avoir, affirmant qu’il faut carrément mettre un bon coup de frein pour s’adapter au changement de vitesse sans risquer la contravention. Avec un risque d’accident à la clé.

Plus d’accident depuis la mise en place du radar

La préfecture locale, de son côté, affirme qu’il n’y a aucun danger lié à l’installation de ce radar. Elle relate même une absence totale d’accident sur ce tronçon depuis la mise en place du radar chantier, alors qu’il y avait eu « 9 accidents au même endroit au début de l’année 2025 et 16 accidents en 2024 ».

Ce radar a en tout cas déjà été incendié une première fois depuis son installation, mais il est depuis revenu en place. Si vous passez par cet axe, gare aux verbalisations !