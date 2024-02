Insolite : un radar chantier qui admire la nature

Le radar chantier est une espèce qui s’observe généralement le long d’autoroutes ou de routes nationales. Il adore comme son nom l’indique les zones de travaux, un milieu où il prospère depuis quelques années (l’émergence de cette nouvelle race de radars remonte pour rappel au début de la précédente décennie). Ne craignant pas les zones de forte densité en voitures sur des portions à la limitation de vitesse abaissée, il est naturellement attiré par les tronçons où il peut piéger au mieux les automobilistes.

Mais le radar chantier doit hélas compter sur un redoutable prédateur naturel : l’usager rebelle. Plus encore que ses cousins fixes soudés aux installations routières, il subit les assauts réguliers et plus ou moins pervers de saboteurs à l’imagination fertile. Parfois peinturluré, occasionnellement pris pour cible avec des armes diverses ou simplement poussé au bord de la route, il représente une proie de choix pour les sadiques.

Prendre de la hauteur

Cette innocente cabine grise, prise en photo sur le Mont Baigura dans le Pays basque près d’Ossès, a été arrachée à son habitat d’origine à la toute fin du mois de janvier. D’après les journalistes de France-Bleu, il s’était paisiblement niché le long de la départementale 918 pour chasser. On ignore l’identité du ou des auteurs de cet acte particulièrement invasif, mais il ne pourra hélas plus contribuer à verbaliser des automobilistes en excès de vitesse dans cette position. Peut-être que ça lui permettra de méditer un peu sur le sens de la vie et son utilité à la société ?