Honda cache ses surprises pour le salon de Tokyo

Honda sera bien évidemment présent au salon de Tokyo 2025, qui ouvrira ses portes à la toute fin du mois d’octobre dans la capitale japonaise. A ce sujet, le constructeur vient de dévoiler des images de son futur stand et il comporte neuf modèles « secrets » cachés sous une bâche.

La question est donc de savoir ce qu’il se cachera sous ces bâches. Honda prévient déjà qu’il exposera à nouveau les deux concept-cars que nous avions découverts au dernier CES de Las Vegas, les 0 Saloon et 0 SUV. Mais ceux-là sont déjà connus (et on distingue d’ailleurs la 0 Saloon à l’arrière).

La petite micro-citadine électrique ?

On devrait aussi retrouver la Super EV, cette toute petite micro-citadine déjà vue à Goodwood cette année dans une version prototype. C’est probablement le modèle qui se cache sous la bâche de derrière à gauche. On note aussi la présence de deux coupés à l’avant, sans doute la nouvelle Prelude (déjà testée par Caradisiac en version prototype) et possiblement une version plus sportive et puissante.

Mais sous les autres bâches, que trouvera-t-on ? Ça, c’est la question à laquelle nous n’avons pour l’instant pas de réponse. Il faudra pour cela attendre le 29 octobre prochain et nous serons sur place pour étudier tout ça.

Honda a modifié sa stratégie comme les autres

Rappelons que Honda a récemment décidé de faire évoluer un peu sa stratégie : comme beaucoup d’autres marques automobiles, elle a réduit ses investissements et ses ambitions sur le développement des véhicules électriques, même si elle mise toujours principalement sur cette technologie à plus long terme.