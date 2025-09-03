Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda

Honda cache ses surprises pour le salon de Tokyo

Cédric Pinatel

Honda prépare au moins quatre nouveautés pour le salon de Tokyo 2025, dont au moins une voiture électrique inédite de la gamme « 0 ».

Les quatre nouveautés prévues par Honda pour le salon de Tokyo. Pour l'instant, elles sont sous une bâche...

Honda sera bien évidemment présent au salon de Tokyo 2025, qui ouvrira ses portes à la toute fin du mois d’octobre dans la capitale japonaise. A ce sujet, le constructeur vient de dévoiler des images de son futur stand et il comporte neuf modèles « secrets » cachés sous une bâche.

La question est donc de savoir ce qu’il se cachera sous ces bâches. Honda prévient déjà qu’il exposera à nouveau les deux concept-cars que nous avions découverts au dernier CES de Las Vegas, les 0 Saloon et 0 SUV. Mais ceux-là sont déjà connus (et on distingue d’ailleurs la 0 Saloon à l’arrière).

La petite micro-citadine électrique ?

On devrait aussi retrouver la Super EV, cette toute petite micro-citadine déjà vue à Goodwood cette année dans une version prototype. C’est probablement le modèle qui se cache sous la bâche de derrière à gauche. On note aussi la présence de deux coupés à l’avant, sans doute la nouvelle Prelude (déjà testée par Caradisiac en version prototype) et possiblement une version plus sportive et puissante.

Mais sous les autres bâches, que trouvera-t-on ? Ça, c’est la question à laquelle nous n’avons pour l’instant pas de réponse. Il faudra pour cela attendre le 29 octobre prochain et nous serons sur place pour étudier tout ça.

Honda a modifié sa stratégie comme les autres

Rappelons que Honda a récemment décidé de faire évoluer un peu sa stratégie : comme beaucoup d’autres marques automobiles, elle a réduit ses investissements et ses ambitions sur le développement des véhicules électriques, même si elle mise toujours principalement sur cette technologie à plus long terme.

