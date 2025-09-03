Le marché de l’occasion frôle toujours la ligne rouge

Le mariage entre les Français et l’automobile a, décidément, du plomb dans l’aile. Alors que les ventes de véhicules semblent s’approcher d’un seuil que l’on pensait appartenir au passé, celles des occasions peinent à conserver la tête hors de l’eau. Ainsi, le mois dernier, ce sont 376 897 véhicules qui ont changé de propriétaires.

Dans l’absolu, ce chiffre n’est pas mauvais puisqu’il correspond à une progression de 0,1 % sur 12 mois. Cette hausse quasi-inexistante est également celle que l’on relève sur les 8 premiers mois de l’année, avec 3 605 989 réimmatriculations.

Résultat médiocre en trompe-l’œil ?

AutoScout24, qui fournit ces chiffres, les tempère toutefois en indiquant qu’août 2025 comptait un jour ouvré de moins que son homologue de 2024. Le même constat s’impose sur la période janvier/août puisque, à nombre de jours ouvrés constant, le marché est, en réalité, en progression de 1,9 %.

Force est toutefois de constater que, dans un cas comme dans l’autre, les données sont très éloignées de celle de 2019 : -11,6 % sur le seul mois d’août et -7,6 % sur les 7 premiers mois de l’année.

Les Français regardent vers l’est

Comme toujours, chaque mois enregistre son lot de gagnants et de perdants. Et, en août, les premiers sont les labels asiatiques. Ainsi, les marques japonaises progressent de 2,4 % et les coréennes de 2,9 %. Le groupe Renault intègre également le "camp des vainqueurs", avec + 1,5 %. Passons rapidement sur le cas des marques chinoises qui progressent de 122,2 %, mais dont les volumes demeurent anecdotiques (1 624 unités en août 2025).

À l’inverse, le groupe Stellantis poursuit sa descente aux enfers avec un nombre de transactions en repli de 2,8 %. Il reste néanmoins leader avec une part de marché de 36,6 %.

Crédit photo : Aarp65