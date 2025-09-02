Un mois d’août morose pour des flottes toujours portées sur l’électrique

La canicule aoûtienne n’a pas suffi à réchauffer le marché B2B. Alors que le marché automobile national a profité des beaux jours pour reprendre un peu de couleur (+2,2%), celui du B2B continue de faire grise mine.

En août, les immatriculations (VP et VUL) reculent de 5,8 %, à 38 733 unités. C’est moins brutal qu’en juin (-22,3 %) ou juillet (-7,1 %), mais la tendance reste négative, d’après les données AAA Data / Arval mobility observatory.

La lumière provient de l’électrique

Dans ce contexte, une lueur provient de l’électrique. En août, les immatriculations de véhicules 100 % électriques progressent de près de près de 60 % (7 726 unités), portées par les bons résultats des utilitaires (+67 % / 1 803 unité) et des VP (+57 % / 5 923 unités). La part de marché des véhicules à batterie atteint près de 20 % au global, et même 23,7 % pour les seuls VP contre 13,9 % en août 2024.

Les motorisations classiques, elles, plongent. L’essence chute de plus de 40 %, le Diesel de 13 %, et les hybrides rechargeables reculent fortement (-22 %). Seules les versions micro-hybrides résistent (+39 %). Résultat : les modèles électrifiés (électriques + hybrides rechargeables) pèsent désormais 26,3 % du marché entreprise en août, soit près de 7 points de plus qu’un an plus tôt.

8 mois de galère

Les mois gris se suivent sans embellie sur le marché des flottes. Depuis janvier, le marché B2B perd 11,4 % avec 282 455 immatriculations cumulées. Les électriques, avec 60 124 unités (+47,1 %), grimpent à 21,3 % de part de marché.

Les motorisations électriques progressent fortement (+37 %, 76 643 unités), représentant désormais 16,75 % du marché, et plus de 21 % sur le seul segment VP (60 124 immatriculations). L’hybride simple voit ses immatriculations bondir de 6,26 % sur la période (66 629 VP + VUL) quand le micro-hybride progresse de 9,7 % (66 451 unités).

À l’opposé du spectre, l’essence s’effondre (-43 %), le Diesel continue de s’éroder (-18,8 %) et les hybrides rechargeables plongent de 38 %. En cumul, les modèles électrifiés atteignent 22,85 % de part de marché, contre 19,5 % un an plus tôt.

La reprise attendra

Malgré les signaux positifs sur l’électrique, le marché entreprise demeure totalement tétanisé face aux incertitudes politiques et fiscales. Et aucun signal positif ne laisse présager un quelconque signe de reprise.