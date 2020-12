Équipements de sécurité : les utilitaires trop en retard

Les assistances à la conduite au service de la sécurité sont désormais bien répandues sur les voitures particulières. Mais la diffusion de ces aides est moins avancée sur les utilitaires. Euro NCAP, organisme indépendant bien connu pour ses crash-tests, s'est penché sur le sujet, en étudiant l'équipement de fourgons qui représentent 98 % des ventes de vans en Europe.

Le secrétaire général d'Euro NCAP souligne d'ailleurs : "La première chose qui nous a frappés, c'est à quel point les véhicules de ce segment sont généralement mal équipés en systèmes de sécurité. La technologie qui est maintenant standard sur les voitures particulières est, presque sans exception, une option sur les fourgonnettes".

Un retard qui peut devenir un vrai problème de sécurité routière, car les camionnettes sont de plus en plus nombreuses sur nos routes. Le développement de la vente à distance pendant la pandémie a fait exploser le nombre de colis à livrer, notamment dans les zones urbaines. Or, avec leurs dimensions et leurs poids plus élevés que ceux des voitures, les utilitaires représentent plus de danger sur la route, notamment vis-à-vis des piétons et cyclistes.

Pour cette évaluation, Euro NCAP a mis en place une notation inédite. Il n'est pas question de crash-tests donc, mais uniquement des équipements de sécurité, avec une évaluation de leur présence mais aussi de leur efficacité. L'organisme veut ainsi aider les entreprises à choisir les véhicules les plus sécurisants pour leurs flottes. À la place des étoiles, il y a des médailles (or, argent, bronze) et des modèles non recommandés.

Et il y a un véritable mauvais élève dans le domaine : Renault. Ses Trafic et Master sont classés en non recommandé, plaçant avec eux les dérivés des autres marques, soit le Fiat Talento, l'Opel Movano et le Nissan NV400. Les modèles du Losange ont un gros retard en matière d'équipements. Le Master a bien un freinage d'urgence, mais qui ne fonctionne pas pour détecter piétons et cyclistes. Et face aux autos, son action a été moyenne. Le Trafic n'a rien, avec donc un score final catastrophique de 11 %. Mais Renault va lancer début 2021 un modèle restylé bien mieux équipé. Fiat fait pire avec le Talento, à seulement 5 %.

À l’opposé, le meilleur élève est le Volkswagen Transporter, classé or avec un score de 65 %. C'est le mieux équipé, avec le freinage d'urgence qui détecte piétons et cyclistes et l'alerte anti-collision. Ces systèmes n'ont toutefois pas toujours été efficaces. Autres bons modèles, en or, le Ford Transit et le Mercedes Vito. Côté argent, on a le Ford Transit Custom, le Mercedes Sprinter, les cousins Opel Vivaro et Peugeot Expert, et le Volkswagen Crafter.

Les résultats des tests équipements de sécurité par Euro NCAP