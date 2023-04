Même si son prénom est breton, Erwan est fan de voitures italiennes, une histoire de famille. Avec son père, ils ont même pris l'habitude d'acheter des voitures à deux. "C'est moi qui l'essaie en premier, et on a un code tous les deux : lorsque je lui demande de prendre le volant, s'il me dit non, je sais qu'elle ne convient pas". Ce n'est pas le cas de cette Fiat Stilo Schumacher

de 2004, achetée en septembre 2021.

dailymotion Erwan et sa Fiat Stilo unique en France

Mais pourquoi avoir choisi la Fiat Stilo ? Car la compacte italienne, même si elle n'a pas eu le succès escompté, c'est tout de même vendue à près de 800 000 exemplaires. Sauf que celle-ci est unique dans la configuration qu'il a choisie. Du moins dans l'hexagone. "C'est une série limitée Schumacher. Or, chez nous, elle n'était importée qu'en diesel, avec le JTD 140". Un choix imposé par Fiat France, à l'époque ou le mazout est roi. Même si on a du mal à imaginer le septuple champion du monde de Formule 1 promotionner un moteur au mazout.

Kit carrosserie et plaque personnalisée

En revanche, dans les autres pays d'Europe, 3 500 "Schumacher" ont été produites, dont 150 identiques à celle d'Erwan, "avec le 5 cylindres essence de 170 ch", mais aussi un kit carrosserie particulier, une caisse rabaissée et une couleur particulière aussi, "un rouge différent des Stilo habituelles". Dans l'habitacle, peu de choses distinguent cette compacte dynamique de ses cousines de base, " si ce n'est une plaque numérotée. Moi j'ai la 1 023".

C'est en Allemagne que la sienne a été immatriculée pour la première fois, mais Erwan l'a acheté 4 900 euros à un Français qui, avant de la revendre, s'est chargé de la mettre en conformité. Depuis, à son volant, il a fait plus de 10 000 km, "mais uniquement les week-ends et pendant les vacances". Des kilomètres qui réclament quelques litres d'essence. Il faut compter entre 9 et 10 l sur autoroute, "et plutôt 15 - 16 en montagne". La boîte à cinq rapports seulement explique en partie cette gloutonnerie.

Le reste de l'année et tout au long de la semaine, ce commercial dispose d'une voiture de société. Son italienne a donc le goût des vacances et de l'évasion. Une évasion pas très chère, mais pas totalement sportive non plus, "c'est plus une GT qu'une véritable sportive". Une GT qui, hormis le carburant, ne lui coûte pas plus de 370 euros d'assurance par an. La démonstration est faite : on peut rouler GT italienne pour pas cher.