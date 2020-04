Est-ce là la remplaçante de la Porsche 918 Spyder ?

Nos confrères de la publication néerlandaise Autovisie publie sur la toile des images très intéressantes à propos du futur coupé vitrine de la marque allemande Porsche. Le véhicule en question n'est autre que la supercar destinée à remplacer la spectaculaire 918 Spyder.

Les rendus transmis par Autovisie montrent cette mystérieuse Porsche sous tous les angles. D'après le rapport, les images sont celles que la marque utilise pour protéger le design de son ultra-sportive à venir. C'est pourquoi seule la silhouette en noir et blanc est visible sur les différents plans. Les plus observateurs noteront que ses traits rappellent furieusement ceux du concept Porsche 917 intronisé l'année dernière pour célébrer le 50e anniversaire de la voiture de course éponyme. L'Allemand exposait pour l'occasion non moins de dix 917 d'époque dans son musée basé à Stuttgart.

Les détails concernant la remplaçante de la Porsche 918 Spyder sont encore maigres. Les bruits de couloir indiquent néanmoins que sa présentation se déroulera en 2025 au plus tôt avec un record du tour du Nürburgring placé sous les six minutes et trente secondes.