Et en marge du mondial 2022 - Opel Astra GSe : du sport hybride, vraiment ?

Il y a quelques jours, Opel annonçait l'arrivée d'une nouvelle gamme de modèles électrifiés à la vocation sportive, marqués du badge GSe pour « Grand Sport Electric ». Et si l'on attendait des versions 100% électriques pour garnir ce catalogue d'Opel vitaminées, c'est finalement un modèle hybride rechargeable qui ouvre le bal. Une variante inédite de la compacte Astra (et de sa déclinaison break Sports Tourer) pour être plus précis, dont la présentation extérieure devient plus agressive grâce à un kit carrosserie assez démonstratif et des jantes spécifiques en alliage léger de 18 pouces.

Cette présentation plus enjouée se retrouve aussi à l'intérieur avec un habitacle rehaussé de petites touches sportives, notamment avec les sièges avant enveloppants « Performance » habillés d'Alcantara qui sont toujours certifiés « AGR ». Ces touches sportives se fondent dans une ambiance assez proche de celle des autres versions de l'Astra : on est quand même loin des Insignia OPC et autres versions plus extrêmes du début du siècle. Et le constat est le même sous le capot.

225 chevaux hybrides

Car l'Astra GSe embarque en fait le même groupe motopropulseur hybride rechargeable que les Peugeot 308, 3008 et autres Opel Grandland. Un groupe motopropulseur développant 225 chevaux et 360 Nm, déjà disponible sous le capot de l'Astra au lancement dans sa version 180 chevaux. Un peu trop tendre pour faire de l'Astra GSe une vraie compacte sportive ? Si Opel avoue volontiers un compromis très loin des ultra-sportives de la catégorie, le constructeur allemand revendique tout de même un peu de travail pour soigner l'exécution. Rabaissée de 10 millimètres, l'Astra GSe bénéficie d'après le communiqué d'une « direction au calibrage adapté » et d'une « stabilité supérieure en virage ». Elle s'équipe de ressorts uniques et d'amortisseurs à bain d'huile recevant des réglages spécifiques, alors que la fonction « FSD » des amortisseurs permettrait d'améliorer l'efficacité dynamique. Il y a aussi une programmation différente de l'ESP pour le rendre moins intrusif. Mais il s'agit toujours d'une simple traction non équipée d'un vrai différentiel à glissement limité.

Disponible dans la version cinq portes et le break Sports Tourer, cette Astra GSe n'ose donc pas aller très loin sur le plan sportif. Espérons tout de même que les modifications effectuées par les ingénieurs du constructeur allemand permettent de la rendre plus intéressante à piloter que sa cousine française : dans sa finition GT en version 225 chevaux : la Peugeot 308 présente de bonnes qualités routières mais elle n'a rien d'une vraie sportive compacte. Et sachant que l'Opel Astra coûtait déjà 43 700€ au lancement dans sa version hybride rechargeable de 180 chevaux en fintion haute et que la 308 vaut même 47 050€ avec ce moteur en finition GT Pack, cette Astra GSe ne sera sans doute pas donnée.