États-Unis : Biden veut réduire la consommation des voitures

L'administration de Joe Biden a annoncé le retour de règles plus sévères pour les voitures qui seront vendues aux États-Unis à partir de 2023. Pour rappel, sous la présidence Trump, les conditions pour rendre les modèles moins gourmands avaient été assouplies : il était demandé aux constructeurs une amélioration de la performance énergétique de leurs modèles de 1,5 % par an entre 2021 et 2026, alors que l'administration Obama avait fixé 5 %.

Joe Biden veut redonner un coup d'accélérateur avec des normes strictes de consommation afin de revenir sur la trajectoire décidée sous l'ère Obama, et même d'aller au-delà. Avec la nouvelle réglementation, les voitures devront être capables d'ici 2026 de parcourir en conditions réelles 40 miles (64,4 kilomètres) à vitesse continue avec un gallon de carburant (3,8 litres).

Cela correspond à environ 6 l/100 km. Et cela concerne tout le marché, y compris les pick-up, encore souvent loin de ce résultat ! Autant dire que c'est une petite révolution qui va se mettre en place chez l'oncle Sam. Pour y parvenir, les constructeurs vont donc devoir accélérer l'électrification de leur gamme. Ford montre l'exemple avec ses derniers pick-up : le petit Maverick existe en hybride simple, le célèbre F-150 vient d'être décliné en 100 % électrique.

Pour Joe Biden, l'objectif premier est bien sûr de réduire la pollution liée aux voitures aux États-Unis. Mais la règle veut aussi aider les Américains à réduire leur budget carburant. De l'autre côté de l'Atlantique aussi, les prix à la pompe se sont envolés en 2021.