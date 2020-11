Étude : les aides à la conduite nous rendent moins attentifs

Pour analyser comment l'utilisation de l'automatisation de la conduite entraîne un relâchement de l'attention du conducteur, les chercheurs ont étudié le comportement au volant de vingt volontaires sur une période d'un mois pendant laquelle ils ont appris à se familiariser avec les systèmes d'assistance à la conduite de leurs véhicules, notant le nombre de fois où ils enlevaient les deux mains du volant ou diminuaient leur attention pour faire des choses comme utiliser leur téléphone ou le système multimédia embarqué.

Un groupe de dix conduisait un Range Rover Evoque avec un régulateur de vitesse adaptatif se chargeant de conserver une vitesse donnée par le constructeur tout en maintenant automatiquement une distance de sécurité. Les dix autres avaient une Volvo S90 qui ajoute à ce système un maintien dans la voie.

Quand les conducteurs ont reçu leurs véhicules, il n'y a eu d'abord aucune différence dans le nombre de fois où leur attention a quitté la route, qu'ils soient totalement aux commandes ou qu'ils utilisent les systèmes d'aide à la conduite. Mais après un mois, les comportements se sont notablement relâchés, et considérablement plus dans le cas des utilisateurs de la Volvo.

« Les conducteurs montraient deux fois plus des signes d'inattention après un mois au volant de la S90 par rapport au début de l'étude », selon Ian Reagan, l'auteur de l'étude. « Pire encore, par rapport à une conduite entièrement manuelle, ils enlevaient douze fois plus les mains du volant après s'être habitués au système de maintien dans la voie. »

Même les systèmes les plus avancés, comme on en trouve sur les Mercedes et les Tesla, ne sont pas développés pour remplacer totalement le conducteur. Aussi perfectionnés soient-ils, ils sont incapables aujourd'hui de faire face à de nombreux imprévus que l'on peut rencontrer sur la route et il faut donc garder une attention constante. Cependant, avec la vitesse et la direction prises en charge de façon très efficace la plupart du temps, il est facile de devenir moins attentif.

« Les conclusions de cette étude doivent pousser à développer des façons plus efficaces de vérifier que le conducteur garde ses yeux sur la route et est prêt à reprendre les commandes si c'est nécessaire » poursuit Reagan. « Elles montrent que certains conducteurs ressentent un sentiment de sécurité exagéré au bout d'un certain temps. »

En début d'année, l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a publié une série de recommandations pour améliorer comment ces systèmes déterminent si le conducteur conserve son attention et comment ils doivent réagir quand elle diminue. L'EuroNCAP a par ailleurs récemment lancé de son côté une notation des systèmes d'aide à la conduite basée sur ces capacités en plus de leur efficacité générale.

Cette étude montre une différence claire de comportement du conducteur entre un « simple » régulateur de vitesse adaptatif et un autre ajoutant le maintien dans la voie. Certes, les conducteurs du Range Rover ont montré une plus grande tendance à regarder ou à décrocher leur téléphone, mais sans jamais lâcher le volant des mains, ce qui est logique. Et c'est cette différence qui a un impact considérable sur le risque d'accident. Ainsi, les chiffres de l'accidentologie ont montré que le régulateur de vitesse adaptatif, en contrôlant vitesse et distance de sécurité, améliore la sécurité par rapport à un dispositif d'alerte de distance et un freinage d'urgence automatisé mais rien ne montre une amélioration en ajoutant le maintien dans la voie. Au contraire, plusieurs accidents particulièrement violents l'incluant ont démontré une dangerosité supplémentaire apportée par une confiance disproportionnée dans la technologie.