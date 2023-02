Europe: l'électrique devant le diesel dès cette année?

Comme évoqué récemment sur Caradisiac, les Français abandonnent progressivement le diesel qu’hier ils chérissaient, ce qui se traduit notamment par des volumes de distribution du gazole en baisse de 2% l’an dernier, quand ceux du sans plomb augmentaient de 10,6%.

Et à l’échelle européenne, cette désaffection pour le diesel, et au-delà pour les motorisations purement thermiques, se traduit par des statistiques assez implacables.



Selon les derniers chiffres publiés par l’Association européenne des constructeurs automobiles, la part du marché des voitures particulières carburant au gazole s’est contractée à 16,4% (19,6% l’an dernier) quand celle des modèles 100% électriques atteignait 12,1% (9,1% en 2021).

Et si l’on combine les chiffres des modèles zéro émission à ceux des hybrides rechargeables, on arrive à 21,5%, soit presque autant que le volume réalisé par les hybrides simples (22,6% en 2022, contre 19,8% en 2021).

Ce qui signifie, au passage, que les modèles électrifiés - 44,1% du marché - sont désormais majoritaires en neuf sur le Vieux continent, tandis que les voitures à essence « simples » plafonnent à 36,4% (39,9% en 2021).

Dans ces conditions, tout laisse à penser que les modèles 100% électriques, à la faveur d’une politique tarifaire de plus en plus agressive, qu’accompagnent des aides à l’achat qui hélas favorisent beaucoup des productions chinoises (les constructeurs européens paient cher leur lenteur au démarrage), passeront devant le diesel dès cette année. Espérons maintenant que les réseaux de recharge en itinérance se développeront à la même vitesse.