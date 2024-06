Européennes 2024, les propositions concernant l'automobile

La voiture électrique est devenue un argument de campagne. Dans le cadre des élections européennes, on assiste à une scission entre ceux qui souhaitent basculer dans le tout électrique, les prudents et ceux qui sont réticents.

Dans la majorité des cas, le train sort grand vainqueur des mesures proposées concernant le transport. L’aérien est pointé du doigt et l’automobile est évoquée mais sans réelle proposition concrète.

Jordan Bardella, tête de liste RN

La tête de liste RN n'est pas favorable à l’interdiction des véhicules thermiques dans l'UE d’ici 2035 . "Plutôt que d'interdire brutalement et sans étude d'impact la vente de voitures thermiques individuelles, l'Europe doit favoriser l'innovation dans le secteur pour ne pénaliser ni les consommateurs ni les emplois industriels. » Le protégé de Marine Lepen propose aussi de miser massivement sur le transport ferroviaire

Pour Valérie Hayer, tête de liste Renaissance

La proposition phare de de Valérie Hayer concernant les Transports repose sur la production de dix millions de "véhicules propres" d'ici à 2030 en Europe, entendez par là, des véhicules électriques ou zéro émission. Les hybrides, hybrides rechargeables et GPL ne sont donc pas concernés. Pour la candidate Renaissance, il faudrait multiplier par 12 la production actuelle de voitures propres. La tête de liste mise également sur le train (les trains de nuit et le fret) avec notamment l’instauration d’un Pass illimité pour les jeunes.

Pour Raphaël Glucksmann, tête de liste PS

Le candidat du Parti Socialiste n’évoque pas l’automobile dans son programme mais plus globalement les transports avec des propositions concernant principalement le train. Il propose la mise en place d’un pass illimité pour le train ainsi que le développement des lignes entre les villes moyennes et les grandes métropoles et enfin une interconnexion entre les ports et les grandes lignes de fret. Il veut aussi limiter le transport aérien en taxant notamment les vols courts.

Manon Aubry, LFI

La tête de liste de La France Insoumise ne dit mot concernant l’automobile. Elle souhait favoriser, elle aussi, le rail et plus particulièrement « le développement et la rénovation des lignes de fret, des trains du quotidien et des trains de nuit entre pays européens plutôt que de financer des grands projets inutiles et imposés comme le Lyon-Turin." Manon Aubry pointe également du doigt l’aérien en proposant la création "d'une règle européenne pour interdire les vols au sein de l'UE lorsqu'il existe une alternative en rail de moins de quatre heures et une taxe européenne sur les vols internationaux et intra-européens" et des mesures contre la pollution sonore liée aux aéroports.

François Xavier Bellamy, LR

François-Xavier Bellamy, des Républicains est aussi l’un des rares à se prononcer contre la fin des véhicules thermiques dans l'UE en 2035. Il propose de se battre pour revenir sur cette mesure en instaurant un principe de liberté technologique pour atteindre les objectifs environnementaux fixés au niveau européen. le "tout électrique n'est pas forcément la meilleure option pour nos véhicules, car il faut raisonner en termes d’émissions de carbone pour l'ensemble du cycle de fabrication et d'utilisation du produit". Le candidat LR soutient en parallèle l'objectif de neutralité carbone en 2050.

Marie Toussaint, les Ecologistes

La candidate écologiste est celle qui compte le plus grand nombre de mesures concernant les transports dans son programme. Concernant l’automobile, elle souhaite que 100% des véhicules du parc professionnel soient électriques d'ici à 2030. Elle envisage également d'investir massivement dans le train (39 milliards) et dans le vélo (10 milliards). Elle est contre la mise en circulation des méga-camions, ces remorques de 25 mètres de long qui font l'objet de discussions au niveau européen.