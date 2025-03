Vous connaissez certainement le nom de Mansory pour ses préparations extravagantes sur la base des voitures les plus chères et exclusives de chez Ferrari, Rolls-Royce, Bentley ou même parfois Bugatti. Des préparations pas vraiment réputées pour leur bon goût et leur élégance, souvent garnies de fibre de carbone dégoulinante sur des kits carrosserie massifs et parfois caricaturaux.

Mais cette fois, Mansory change un peu de registre. La marque Tesla ne fait pas partie de ses cibles habituelles mais puisque le Cybertruck ne ressemble pas du tout aux autres modèles de sa gamme et jouit d’un certain succès auprès des gens friands de véhicules hors normes, le tuner allemand a décidé de s’attaquer au pick-up électrique.

« qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? »

La méthode employée par Mansory dans cette nouvelle préparation ne diffère pas de ses travaux habituels : le pick-up à la carrosserie en acier inoxydable se retrouve recouvert d’une couche de fibre de carbone avec des morceaux très voyants ajoutés à l’avant mais aussi à l’arrière (notez les deux petits ailerons au-dessus de la benne !). L’engin dispose aussi de jantes de 26 pouces chaussées de pneus presque taille basse.

L’intérieur n’est pas oublié avec un traitement intégral alternant le noir, le blanc et le jaune fluo. Il n’y a en revanche aucune information communiquée sur le groupe motopropulseur de l’engin, qui n’a probablement pas été retouché par Mansory. On vous laisse juger du résultat…