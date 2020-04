Excès de vitesse : une partie des radars à l'arrêt pendant le confinement

Depuis le début du confinement, policiers et gendarmes ont constaté une hausse des gros excès de vitesse. Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a confirmé cela vendredi dernier, déclarant au micro de RTL : "les délits de grande vitesse ont augmenté de 16 %". Les forces de l'ordre ont donc remis l'accent sur les contrôles. Mais elles doivent se passer d'une partie de leurs appareils.

Le Parisien a en effet révélé que les contrôles par radar mobile ont été suspendus et ne reprendront pas avant la fin du confinement. Le centre de traitement des infractions, basé à Rennes, a envoyé aux directions départementales de la sécurité publique un message demandant de ne plus utiliser les équipements de terrain embarquables et les équipements de terrain mobiles. La raison ? Aucune équipe de maintenance de Rennes ne peut assurer le suivi des radars.

Concrètement, cela concerne quels appareils ? Ce sont les radars qui font un contrôle automatisé en étant embarqué dans des véhicules (y compris ceux qui se glissent dans la circulation) ou posés sur un trépied au bord de la chaussée. Soit un peu plus de 900 radars.

Du côté des forces de l'ordre, l'arrêt de ces appareils semble être une bonne chose. Claude Carillo, du syndicat de police Alliance, a déclaré au Parisien : "La route n'est pas une priorité actuellement. Nous ne sommes pas assez nombreux sur le terrain. Et, entre les mesures de confinement à faire respecter, les différents familiaux et les cambriolages dans les commerces et les entreprises, il y a déjà fort à faire."

Attention toutefois à ceux qui aiment appuyer sur l'accélérateur. Les contrôles par jumelle se font toujours, et les différents types de cabines sont encore en fonction.