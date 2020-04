Les gros excès de vitesse se multiplient pendant le confinement

Il y a quelques jours, nous vous racontions ce record du côté de Bordeaux : sur la rocade limitée à 90 km/h, un conducteur a été contrôlé à plus de 250 km/h ! Et on pourrait écrire de nombreux articles de ce genre, du moins plus qu'à l'accoutumée, depuis le début de la période de confinement. Invité ce 3 avril sur RTL, Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a confirmé la tendance : "Les délits de grande vitesse ont augmenté de 16 %".

Partout en France, dans la presse locale ou sur leurs réseaux sociaux, les policiers et gendarmes alertent sur une progression des gros excès de vitesse. Du côté de la Vendée, les militaires évoquent cet homme qui partait faire ses courses, certes avec son attestation mais flashé à 149 km/h au lieu de 80. Du côté de l'Ain, la patrouille de l’équipe rapide d’intervention du peloton motorisé de Bourg-en-Bresse a contrôlé un Kadjar à 165 km/h au lieu de 70. Dans l'Essonne, un motard a été flashé à 251 km/h au lieu de 90.

Avec les mesures de confinement, le trafic est devenu extrêmement fluide. L'horizon dégagé, certains ont une impression de liberté et de sécurité, et confondent les routes et autoroutes françaises avec des circuits. Ces conducteurs qui écrasent plus facilement l'accélérateur pensent aussi sûrement que les forces de l'ordre ont d'autres priorités en ce moment, avec les contrôles de l'attestation de sortie dérogatoire, plutôt menés sur des axes et endroits stratégiques.

Ce qui n'est donc pas le cas. Au contraire, en ayant justement constaté une progression des excès de vitesse lors des premiers jours de vérification de l'attestation, les forces de l'ordre ont décidé de renforcer les contrôles de la vitesse. Attention donc aux risques que vous prenez, et à ceux que vous faites prendre aux autres.

Respectez aussi les consignes du confinement. Le ministre de l'Intérieur a indiqué cette semaine que les départs en vacances pour Pâques n'étaient pas autorisés. Il y aura un renforcement des contrôles.