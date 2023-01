Exposition: des voitures pour témoigner des ravages de la guerre en Ukraine

Fracassées, brûlées, et la carrosserie perforée: la désolation à l'état pur. Ces quatre voitures exposées du 4 au 9 janvier en plein centre d'Helsinki dans le cadre du Lux Festival ont été acheminées depuis l'Ukraine de façon à témoigner de la violence du conflit qui secoue l'Europe depuis près d'un an.

Sur la trentaine d'installations déployées dans la capitale finlandaise, celle de l'artiste tchèque Maxim Velčovský, intitulée The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living" (La possibilité physique de la mort dans l'esprit de quelqu'un de vivant"), aura été l'une de celles qattirant le plus l'attention.

"Ce qu'il y a de bien dans l'œuvre, c'est qu'elle ne commente rien, mais nous met face à face avec une autre réalité", déclare Juha Rouhikoski, directeur artistique du festival. "Comme la vie peut être fragile, comme le quotidien peut changer en quelques secondes. Une œuvre saisissante et stimulante qui est une réalité à un peu plus de mille kilomètres."