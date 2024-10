Les Russes du Garage 54 font régulièrement le buzz sur la toile, les réseaux sociaux et plus particulièrement la plateforme vidéo Youtube. Avec près de 862 000 abonnés, les spécialistes des montages inattendus et swaps insolites publient régulièrement des expérimentations filmées qui surprennent par leur étrangeté. La preuve avec ce moteur que personne n'avait imaginé avant.

Coup de génie ou atrocité ? Comme le titre de la vidéo l'indique, le projet consiste à fabriquer un V16 en assemblant 16 tronçonneuses. Le moteur emploie des Hüter BS-62, un modèle équipé d'un bloc deux temps de 58 cm3 pour 4,5 chevaux. Comprenez par là que le V16 par Garage 54 fait 928 cm3. Difficile d'affirmer en revanche que l'ensemble sort 72 chevaux tant le montage global se voit peu optimisé.

Fabriquer un V16 avec des tronçonneuses, c'est possible

Un montage simple et efficace

Des courroies, poulies et un arbre sont chargés de concentrer la puissance des 16 tronçonneuses. La création dispose également d'un volant moteur de Lada, d'un câble d'accélérateur connecté à tous les blocs et d'une boîte de vitesses manuelle.

Bientôt dans une Lada ?

Le clip publié sur la toile ne permet pas encore de voir le résultat à bord d'un véhicule. Le Garage54 promet néanmoins un montage à venir sous le capot d'une voiture. Pour cette réalisation, les Russes emploieront sans doute comme de coutume une Lada.