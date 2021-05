Faites des affaires chez les revendeurs de voitures d'occasion

Si vous êtes en période d'achat de véhicule d'occasion, bonne nouvelle : il y a probablement de belles affaires à réaliser. Les chiffres du baromètre d'Autobiz montrent en effet une impressionnante hausse du stock de VO chez les professionnels ces derniers mois. Si ces mêmes stocks avaient diminué durant l'été 2020 et le déconfinement, depuis le mois d'octobre, ils sont très sensiblement repartis à la hausse pour atteindre les 611 000 unités en mars. Un chiffre record, qui n'avait même pas été approché durant le confinement strict de 2020.

Une situation pas franchement réjouissante pour les professionnels, d'autant plus que les ventes stagnent. Elles dépassaient nettement les 200 000 unités mensuelles à l'été 2020, mais depuis plusieurs mois, elles ne parviennent plus à franchir la barre des 200 000, en dehors du mois de mars.

En l'état actuel des choses, en tenant compte des stocks et du niveau de ventes, il faudrait 3,2 mois pour que les professionnels écoulent tout leur stock. Une valeur quatre fois moins élevée qu'en avril 2020, mais à cette date, le confinement était strict et les concessions et revendeurs fermés. En comparaison d'une période plus normale, comme l'été dernier, cette valeur est en revanche près de deux fois supérieure...

Autobiz, spécialiste du véhicule d'occasion, rajoute que, "malgré le niveau de stock assez élevé sur le marché", il n'y a "pas à date de tensions à la baisse sur les prix". Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas en profiter pour aller faire jouer la concurrence entre revendeurs spécialisés et tirer le prix d'un véhicule en stock vers le bas.