Faites éditer votre custom par Hot Wheels

Dans l’univers des petites voitures, Hot Wheels a toujours joué la partition des produits fun et hors normes. On en a une nouvelle illustration cette année, avec pour la première fois le passage par la France du Hot Wheels Legends Tours, à l’occasion des 24 Heures du Mans qui fêtent leur centenaire cette année avec un plateau de toute beauté (Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine et tutti quanti)

Initialement lancée aux Etats-unis en 2018 à l’occasion des 50 ans de la marque, et maintenant étendue à une dizaine de pays, cette compétition consiste à inviter des créateurs de modèles les plus spectaculaires et originaux possibles à exposer leurs merveilles, dans l’espoir de voir celui-ci édité par la marque de jouets américaine.



A partir de ce jeudi 16 février et jusqu’au 16 avril, les aspirants français peuvent présenter leurs projets finalisés sur un site spécifique, et les trois modèles retenus par le jury auront le privilège d’être exposés sur le stand Hot Wheels au Mans du 5 au 11 juin, la semaine de la course.

Le modèle qui l’emportera sera ensuite opposé aux autres projets sélectionnés dans d’autres pays, et le grand gagnant verra son bolide édité en véritable miniature Hot Wheels au 1:64 vendue à travers la planète.