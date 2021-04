"Faut-il baisser le prix des péages en cas de travaux ?"

Les autoroutes s'apparentent à un abonnement pour téléphoner : ce sont des services pour lesquels nous payons, et en retour, le client doit avoir ce pour quoi il a payé. Or, très souvent, les autoroutes font l'objet de travaux, qui obligent les régulateurs à revoir la vitesse maximale autorisée. Si bien que le gain de temps par rapport à un trajet hors autoroute est réduit, sans que le tarif ne bouge. Vous payez toujours le même prix, mais vous ne pouvez plus rouler à 130 : vous êtes limités à 110, voire 90 km/h.

Le député LREM Julien Borowczyk a justement déposé une proposition de loi visant à réduire le prix des péages en fonction des périodes de travaux. Il va même jusqu'à dénoncer des travaux qui poussent au "sur-entretien" des autoroutes, au détriment du "consommateur".

"Lorsque des travaux sont entrepris sur les voies d’autoroute, ceux‑ci ont un impact sur la fluidité du trajet et donc la durée totale. Or les tarifs en vigueur correspondent à un service rendu aux automobilistes. Le choix de ces derniers pour utiliser les voies rapides payantes est bien souvent motivé par la durée du trajet qui est plus courte. C’est pourquoi, lorsque la durée du trajet se trouve allongée du fait des travaux, l’amendement propose que les tarifs soient ajustés à la baisse pour prendre en compte la différence du service rendu pendant le temps des travaux. Les modalités de calcul de ces tarifs ajustés sont fixées par décret en Conseil d’État".

Faire payer les sociétés autoroutières pour les interventions de forces de l'ordre

Et ce n'est pas tout, puisque la proposition de loi du député contient un paragraphe sur le remboursement que devraient effectuer les sociétés autoroutières en cas de mobilisation de forces de l'ordre :

"Le second article vise à mettre en place un remboursement à l’État des interventions des forces de sécurité sur les autoroutes par les sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Lorsque nous sommes sur la route, un accident quel qu’il soit peut se produire. Dans certains cas, nous pouvons, voire nous devons faire appel aux services des forces de l’ordre. Cette démarche semble tout à fait normale dans la mesure où les missions des forces de l’ordre sont le maintien de l’ordre public et la sécurité. Ceci semble d’autant plus normal que les routes font partie du domaine public. La notion d’intervention dans le cadre du maintien de l’ordre et de la sécurité est plus complexe lorsque ladite intervention a lieu sur une autoroute, dont la gestion et donc les profits sont concédés à une société privée.

Sans remettre en cause la participation des sociétés concessionnaires d’autoroutes au budget de l’État via la fiscalité ; il serait intéressant que ces dernières participent directement au financement des dépenses engagées dans le cadre des interventions des forces de l’ordre sur les routes dont elles ont la gestion."

Le député espère que sa proposition de loi sera votée d'ici cet été, même si les sociétés autoroutières n'ont pas souhaité répondre.