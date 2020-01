Ferrari de nouveau titrée marque la plus puissante du monde

La firme fondée en 1947 par Enzo Ferrari est aujourd'hui un véritable empire. La preuve avec ce prix indiquant suite aux résultats de plusieurs études que la marque au cheval cabré est la plus puissante du monde toutes catégories confondues.

L'organisme américain Brand Finance à l'origine de ce classement mondial indique dans son rapport que quasiment tous les humains sur terre savent à quoi correspond Ferrari avant l'âge de huit ans. Cette aura exceptionnelle explique pourquoi la marque gagne beaucoup plus d'argent grâce à ses produits dérivés plutôt que ses voitures dont la production avoisine les 10 000 unités par an. Brand Finance estime que Ferrari vaut la bagatelle de 9,1 milliards de dollars (8,25 milliards d'euros) et s'attend par la même occasion à une croissance annuelle de 9%.

2020 marque la deuxième année consécutive pour laquelle Ferrari se hisse en haut de ce classement très sélectif. Il s'agit de l'une des onze marques toutes catégories confondues capables de décrocher le label financier AAA+ en 2020. Google, Hermès, Coca-Cola, Disney ou encore Red Bull sont dans son sillage.