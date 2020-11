Ferrari dévoile la SF90 Spider : 1 000 chevaux au vent

En cette veille de vendredi 13, voilà une auto qui peut pousser à tenter sa chance à la loterie nationale ! Car il faudra décrocher le gros lot pour s'offrir cette SF90 Spider, dévoilée un an et demi après la version coupé (SF90 Stradale).

Le cabriolet est équipé d'un toit rigide rétractable. Le système ne gâche en rien la ligne du véhicule. Le pavillon est même parfaitement intégré à la silhouette lorsqu'il est en place. En 14 secondes, il vient se cacher derrière l'habitacle, sous un double bossage. Ce toit est réalisé en aluminium pour limiter la prise de poids. Le V8 reste visible à travers le capot arrière.

Pour le reste, on retrouve le look de la SF90, qui avait fait souffler un vent de fraîcheur sur la gamme Ferrari, avec notamment des optiques en forme de crochets. À l’intérieur, la planche de bord suit un principe inspiré de la course : "les yeux sur la route, les mains sur le volant". Le conducteur peut ainsi tout contrôler depuis le volant et il a face à lui un écran de 16 pouces, configurable.

Ce modèle est donc le premier Spider hybride rechargeable de Ferrari. La fiche technique est logiquement identique au coupé. Il y a un V8 turbo de 780 ch associé à trois moteurs électriques, un à l'arrière et deux sur l'essieu avant. La puissance totale est de 1000 ch. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et de 0 à 200 km/h en 7,0 secondes. La vitesse maxi est de 340 km/h. Cette Ferrari a une batterie de 7,9 kWh, pour une autonomie électrique de 25 km.

La SF90 Spider n'hésite pas à faire le plein d'aides électroniques pour faciliter la conduite, dont l'eSSC, qui contrôle la stabilité du véhicule en distribuant le couple de manière indépendante via les moteurs électriques avant.

Ferrari propose une version pour ceux qui comptent exploiter le potentiel du véhicule sur circuit. Avec l'Assetto Fiorano, la SF90 Spider s'allège de 21 kg (grâce à l'emploi de plus de fibre de carbone et de titane), reçoit des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 homologués pour la route et est dotée d'amortisseurs "Mutimatic" inspirés des véhicules de compétition.