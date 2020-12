Feux LED : trop chers à réparer et pas durables selon l'ADAC

Ils sont cités tellement de fois par les constructeurs aujourd'hui qu'ils en deviennent presque plus importants que des éléments cruciaux tels que le moteur ou le châssis : les feux d'une automobile sont devenus l'un des équipements les plus recherchés en bureau d'étude. En quelques années, nous sommes passés de l'halogène et du xénon aux LED, parfois simples, parfois intelligentes et matricielles.

Les LED sont censées apporter des bénéfices sur les feux plus traditionnels : meilleur éclairage, plus grande durée de vie. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas nécessairement le cas. L'ADAC (principal club automobile allemand) pointe du doigt la responsabilité des constructeurs dans des feux trop complexes, pas assez durables et trop chers à réparer.

L'ADAC parle notamment du cas où une LED tombe en panne : bien souvent, il faut alors remplacer le bloc complet. Et lorsque celui-ci est matriciel et motorisé (avec un faisceau qui suit la route dans les virages), la facture grimpe : "par exemple, les systèmes de phares Matrix LED de haute qualité coûtent bien plus de 3000 euros".

"La plupart des phares LED ne sont tout simplement pas conçus pour les réparations. Une réparation aurait souvent du sens, par exemple si ce n'est pas l'unité d'éclairage LED qui casse, mais l'électronique de commande intégrée". Malheureusement, les réparations sont bien peu communes. Et en plus du coût pour l'automobiliste, il y a l'aspect écologique avec l'augmentation des déchets électroniques.

Toujours selon l'ADAC, la durée de vie moyenne des feux LED est de 15 ans. Malheureusement, c'est inférieur à l'âge moyen d'un véhicule avant qu'il ne parte à la casse en Allemagne (18 ans). En clair, il y a de très fortes chances qu'un propriétaire de véhicules à feux LED ait à les changer durant la vie du véhicule.

Les feux LED coûtent cher !

Ils sont en effet onéreux à l'achat ! On ne s'en rend souvent pas compte puisque c'est compris dans le tarif client du véhicule, mais les améliorations constantes dans l'éclairage ont largement participé à la hausse du prix moyen du véhicule en Europe (il est de près de 26 000 € en France).

Quand ils ne sont pas de série, ils sont en option. Sur une BMW Série 3, l'option Full LED est facturée 1000 €. Mais le client peut aller encore plus loin en optant pour les feux "Laser" à 2050 €. Même combat chez Audi et Mercedes avec des options d'éclairage à plusieurs milliers d'euros sur des voitures d'entrée et de moyenne gamme. Evidemment, ce sera rarement le premier acheteur qui rencontrera les problèmes, mais plutôt les repreneurs en occasion. Et là, la facture peut devenir particulièrement salée !

Mais ce n'est pas tout. Les feux LED et leurs dérivés matriciels et intelligents ont un poids non négligeable sur l'assurance automobile. Les technologies étant de plus en plus omniprésentes dans nos autos, il est normal qu'en cas d'accident, les réparations grimpent en flèche... et les primes d'assurance, avec elles. Et puisque les assurances sont des sociétés qui mutualisent leurs sinistres, tout le monde se retrouve à payer, que vous ayez une voiture dernier cri ou un véhicule plus ancien. Cela fait partie des fameuses augmentations annuelles d'assurance, qui font tant grincer des dents.

Le problème de santé publique

Les LED pullulent (télévision, smartphone, automobile, éclairage urbain...). Elles sont magiques pour réduire la consommation par rapport à l'halogène, mais en plus de créer davantage de déchets électroniques, elles ont un autre inconvénient : l'usure de la rétine de ceux qui les regardent.

Vous avez probablement déjà pesté au volant contre un véhicule récent croisé sur la route avec des feux LED un peu trop puissants, et fatigants pour les yeux.

"On manquait de données concernant les conséquences de l’exposition à la lumière artificielle sur la vision. Pour combler ce déficit, on s’est intéressé à l’impact phototoxique des rayons émis par des néons, des ampoules à incandescence classique et des ampoules à Led sur des rats. Il s’est avéré que seuls les Led étaient vraiment néfastes", précisait récemment l'INSERM. Certains scientifiques parlent même de dégradation des cellules de la rétine.

En cause, toujours la même histoire de "lumière bleue". Les LED émettent en effet une lumière uniquement bleue, à l'inverse des halogènes qui sont multichromatiques : "les rayons correspondant à la lumière bleue, qui crée la lumière blanche des ampoules Led en étant combiné à la lumière jaune, sont plus délétères que les autres".